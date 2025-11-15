Un portail numérique pour explorer les collections du musée des Confluences

Le musée des Confluences met en ligne un portail numérique donnant accès à une partie de ses 3,5 millions d'objets et de spécimens. Conçu pour tous les publics, cet outil permet d'explorer l'ensemble des collections lyonnaises.

C'est une plongée dans plus de quatre siècles d'histoires naturelles et humaines. En un clic, le musée des Confluences offre désormais accès à une partie de ses 3,5 millions d'objets et de spécimens, hérités de plusieurs musées lyonnais.

Le portail dévoile ainsi une vue d’ensemble des collections et des archives du musée des Confluences, agrémentées de très nombreuses photographies. Des options de recherche avancées, par domaines de biens, ensembles remarquables ou par champ libre, ainsi qu'une foire aux questions facilitent la navigation.

Aperçu de l'accueil du portail des collections et des archives du musée.

Un outil pour le public, les chercheurs et les communautés d'origine

Pensé pour répondre à la diversité des usages, le portail sert autant les visiteurs curieux que les chercheurs, étudiants ou professionnels de musée. Il est notamment possible de retrouver les objets exposés dans le parcours permanent. Mais aussi de comprendre la mosaïque d'histoires et d'identités qui composent les collections du musée. Accessible depuis l'étranger, il contribue également à informer les communautés d'origine de l'existence de certains objets conservés en France. Et de renforcer la transparence et la circulation des savoirs.

Le portail est en cours de progression, et s'ouvre aujourd'hui avec plus de 127 000 notices, soit environ un quart du total des collections. La base de données, destinée à s'enrichir progressivement, devrait être complète d'ici 2030. Toutes les nouvelles acquisitions et donations y seront également intégrées. A travers cette démarche, le musée des Confluences affirme son engagement en faveur de la valorisation de ses collections.

Rendez-vous sur le portail : portail.museedesconfluences.fr.