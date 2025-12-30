Mardi 30 décembre, la préfète de région a annoncé lever le niveau d'information-recommandation relatif à l'épisode de pollution sur le bassin lyonnais Nord-Isère.

Débuté dimanche 28 décembre, l'épisode de pollution de l'air de type "combustion", lié aux particules fines PM10 est désormais terminé sur le bassin lyonnais Nord-Isère.

Le niveau d'information et de recommandation a été levé ce mardi 30 décembre au matin par la préfète de région : "L'épisode de pollution de l'air de type combustion prend fin au regard des nouvelles conditions météorologiques", précisent les autorités.

🟢#QualitéAir | L'épisode de #pollution de l'air de type combustion prend fin au regard des nouvelles conditions météorologiques.



Le niveau information et recommandation est levé. https://t.co/4Vy3DEIDV3 pic.twitter.com/Js2mUdEXal — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 30, 2025

