Actualité
vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

Pollution : le niveau information-recommandation levé dans le Rhône

  • par Loane Carpano

    • Mardi 30 décembre, la préfète de région a annoncé lever le niveau d'information-recommandation relatif à l'épisode de pollution sur le bassin lyonnais Nord-Isère.

    Débuté dimanche 28 décembre, l'épisode de pollution de l'air de type "combustion", lié aux particules fines PM10 est désormais terminé sur le bassin lyonnais Nord-Isère.

    Le niveau d'information et de recommandation a été levé ce mardi 30 décembre au matin par la préfète de région : "L'épisode de pollution de l'air de type combustion prend fin au regard des nouvelles conditions météorologiques", précisent les autorités.

    Lire aussi : Pollution : le niveau information-recommandation activé dans le Rhône

    à lire également
    Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vue panorama lyon
    Pollution : le niveau information-recommandation levé dans le Rhône 11:52
    Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère 11:11
    Avion Sky Express
    Ligne Lyon-Poitiers : un avion dévié vers Bordeaux à cause du brouillard 10:20
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : un jeune homme grièvement blessé par arme blanche dans son logement 09:39
    Tramway TCL ligne
    Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon 09:00
    d'heure en heure
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône 08:38
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:09
    Lyon
    Grand froid : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    Accident mortel sur la M7 à Lyon : une femme tuée, plusieurs blessés graves 07:36
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi gris et glacial à Lyon, seulement 2 degrés attendus 07:14
    Lyon : bientôt effacées à cause de travaux, des fresques reproduites à l'identique 29/12/25
    Tarare : une soirée ciné-rencontre pour découvrir le métier d'assistant familial 29/12/25
    Propos haineux après la victoire de l'Algérie : la préfète du Rhône alerte le procureur de la République 29/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut