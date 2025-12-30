Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère

La préfecture du Rhône autorise les forces de l’ordre à survoler plusieurs communes de la métropole de Lyon avec des caméras pour la soirée de la Saint-Sylvestre. (Photo FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

La police a été autorisée par la préfète du Rhône à survoler et filmer quatre villes de la métropole de Lyon pour la nuit de la Saint-Sylvestre.

La préfecture du Rhône a autorisé la captation d'images par hélicoptère lors de la soirée de la Saint-Sylvestre, à la demande de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale du Rhône (DIPN). L'autorisation est cantonnée aux communes de Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne et Rillieux-la-Pape, du mercredi 31 décembre à 18 h au jeudi 1er janvier à 2 h.

La caméra Wescam MX-15 utilisée par les forces de l'ordre. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

Dans un arrêté, la préfète Fabienne Buccio justifie cette décision notamment au regard de l'édition 2024 du Nouvel An qui "a connu de nombreux incidents". Mentionnant notamment les mises à feu de 82 véhicules ainsi que les "nombreux projectiles (qui) ont été jetés sur les forces de l’ordre".

Elle précise que "les quatre communes concernées par cette demande regroupent à elles seules 49 % des faits de violences, de dégradations et de destructions pour la Saint Sylvestre 2024". Enfin, Fabienne Buccio estime "que les lieux surveillés sont strictement limités aux lieux où sont susceptibles de survenir les atteintes" et "que l’usage de la caméra aéroportée vise à prévenir".