Actualité
La préfecture du Rhône autorise les forces de l’ordre à survoler plusieurs communes de la métropole de Lyon avec des caméras pour la soirée de la Saint-Sylvestre. (Photo FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • La police a été autorisée par la préfète du Rhône à survoler et filmer quatre villes de la métropole de Lyon pour la nuit de la Saint-Sylvestre.

    La préfecture du Rhône a autorisé la captation d'images par hélicoptère lors de la soirée de la Saint-Sylvestre, à la demande de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale du Rhône (DIPN). L'autorisation est cantonnée aux communes de Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne et Rillieux-la-Pape, du mercredi 31 décembre à 18 h au jeudi 1er janvier à 2 h.

    La caméra Wescam MX-15 utilisée par les forces de l'ordre. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

    Dans un arrêté, la préfète Fabienne Buccio justifie cette décision notamment au regard de l'édition 2024 du Nouvel An qui "a connu de nombreux incidents". Mentionnant notamment les mises à feu de 82 véhicules ainsi que les "nombreux projectiles (qui) ont été jetés sur les forces de l’ordre".

    Elle précise que "les quatre communes concernées par cette demande regroupent à elles seules 49 % des faits de violences, de dégradations et de destructions pour la Saint Sylvestre 2024". Enfin, Fabienne Buccio estime "que les lieux surveillés sont strictement limités aux lieux où sont susceptibles de survenir les atteintes" et "que l’usage de la caméra aéroportée vise à prévenir".

    à lire également
    vue panorama lyon
    Pollution : le niveau information-recommandation levé dans le Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vue panorama lyon
    Pollution : le niveau information-recommandation levé dans le Rhône 11:52
    Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère 11:11
    Avion Sky Express
    Ligne Lyon-Poitiers : un avion dévié vers Bordeaux à cause du brouillard 10:20
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : un jeune homme grièvement blessé par arme blanche dans son logement 09:39
    Tramway TCL ligne
    Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon 09:00
    d'heure en heure
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône 08:38
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:09
    Lyon
    Grand froid : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    Accident mortel sur la M7 à Lyon : une femme tuée, plusieurs blessés graves 07:36
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi gris et glacial à Lyon, seulement 2 degrés attendus 07:14
    Lyon : bientôt effacées à cause de travaux, des fresques reproduites à l'identique 29/12/25
    Tarare : une soirée ciné-rencontre pour découvrir le métier d'assistant familial 29/12/25
    Propos haineux après la victoire de l'Algérie : la préfète du Rhône alerte le procureur de la République 29/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut