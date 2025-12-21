Météo
Le quai Saint-Vincent et Fourvière au loin dans le brouillard. Photo : Nathan Chaize

De la neige annoncée pour le réveillon de Noël à Lyon et une baisse des températures

  • par Claire Martinez

    • Le réveillon de Noël pourrait se faire sous la neige à Lyon. En ce début de semaine, un ciel couvert, des averses et de la neige sont attendus.

    Le ciel restera gris en ce début de semaine à Lyon et dans sa métropole. Lundi 22 décembre, des averses faibles s'inviteront toute la journée dans l'agglomération lyonnaise, avec des températures à 10 degrés le matin et jusqu'à 11 degrés dans l'après-midi. La pluie devrait s'arrêter en début de soirée avant de reprendre dans la nuit.

    Ensuite, place à l'accalmie, ce mardi 23 décembre. Le ciel restera couvert toute la journée mais sans vent ou pluie. Les températures, elles, commenceront à diminuer, puisque 8 degrés sont attendus dans la matinée. L'après-midi, le mercure devrait même tomber à 7 degrés, et jusqu'à 5 degrés dans la nuit.

    Mercredi 24 décembre, les Lyonnais se réveilleront sous un ciel gris et des températures fraiches. Météo France annonce seulement 4 degrés pour la journée, avec des vent du nord pouvant atteindre les 15 km/h localement. C'est en début de soirée que des averses de neiges sont attendues, avec des températures autour de 2 et 3 degrés.

