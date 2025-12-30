Ce lundi 29 décembre, un Airbus A320 reliant Lyon et Poiters a été détourné à cause du brouillard qui ne lui permettait pas d'atterrir. L'appareil qui devait repartir vers la capitale des Gaules a finalement décollé avec quatre heures de retard.

Le voyage Lyon-Poitiers a été quelque peu tumultueux pour cet airbus A320 de la compagnie Volotea ce lundi 29 décembre rapporte La Nouvelle République. Parti de Lyon à 7 heures du matin pour une arrivée à Poitiers prévue une heure plus tard, l'appareil a finalement atterri dans le chef-lieu de la Vienne… à 11 h 45. La faute à des conditions météorologiques difficiles.

En effet, l'avion a dû être dérouté direction Bordeaux aux alentours de 9 heures, le brouillard trop intense ne permettant pas d'atterrir en toute sécurité. Après un arrêt de près d'une heure et demie, les passagers ont dû attendre que le brouillard se dissipe. A noter qu'aucune turbulence n'a été signalée et les passagers ont été informés tout le long du trajet. L'appareil, qui devait ensuite décoller de Poitiers direction la capitale des Gaules est finalement reparti peu après midi, soit un retard de quatre heures.