Actualité
Avion Sky Express

Ligne Lyon-Poitiers : un avion dévié vers Bordeaux à cause du brouillard

  • par Romain Balme

    • Ce lundi 29 décembre, un Airbus A320 reliant Lyon et Poiters a été détourné à cause du brouillard qui ne lui permettait pas d'atterrir. L'appareil qui devait repartir vers la capitale des Gaules a finalement décollé avec quatre heures de retard.

    Le voyage Lyon-Poitiers a été quelque peu tumultueux pour cet airbus A320 de la compagnie Volotea ce lundi 29 décembre rapporte La Nouvelle République. Parti de Lyon à 7 heures du matin pour une arrivée à Poitiers prévue une heure plus tard, l'appareil a finalement atterri dans le chef-lieu de la Vienne… à 11 h 45. La faute à des conditions météorologiques difficiles.

    En effet, l'avion a dû être dérouté direction Bordeaux aux alentours de 9 heures, le brouillard trop intense ne permettant pas d'atterrir en toute sécurité. Après un arrêt de près d'une heure et demie, les passagers ont dû attendre que le brouillard se dissipe. A noter qu'aucune turbulence n'a été signalée et les passagers ont été informés tout le long du trajet. L'appareil, qui devait ensuite décoller de Poitiers direction la capitale des Gaules est finalement reparti peu après midi, soit un retard de quatre heures.

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : un jeune homme grièvement blessé par arme blanche dans son logement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Avion Sky Express
    Ligne Lyon-Poitiers : un avion dévié vers Bordeaux à cause du brouillard 10:20
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : un jeune homme grièvement blessé par arme blanche dans son logement 09:39
    Tramway TCL ligne
    Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon 09:00
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône 08:38
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:09
    d'heure en heure
    Lyon
    Grand froid : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    Accident mortel sur la M7 à Lyon : une femme tuée, plusieurs blessés graves 07:36
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi gris et glacial à Lyon, seulement 2 degrés attendus 07:14
    Lyon : bientôt effacées à cause de travaux, des fresques reproduites à l'identique 29/12/25
    Tarare : une soirée ciné-rencontre pour découvrir le métier d'assistant familial 29/12/25
    Propos haineux après la victoire de l'Algérie : la préfète du Rhône alerte le procureur de la République 29/12/25
    Lyon : elle oublie ses cadeaux de Noël dans le train, un passager les lui rend 29/12/25
    gendarmerie
    Rhône : il refuse d’obtempérer alors qu’il dissimule 4 kilos de cannabis dans son coffre 29/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut