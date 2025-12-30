Actualité
C’est dans cette rue du 8 mai 1945 que 27 coups de feu ont été tirés dans la nuit de dimanche à lundi. @maps

Oullins-Pierre-Bénite : 27 coups de feu ont été tirés, un point de deal potentiellement visé

  • par Romain Balme

    • Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de Haute-Roche. Une enquête a été lancée, les responsables se seraient enfuis à bord d'un véhicule de couleur noire.

    27. C'est le nombre de douilles retrouvées dans la nuit de dimanche à lundi, rue du 8 mai 1945 dans le quartier de Haute-Roche à Oullins-Pierre-Bénite. Les coups de feu ont été tirés à l'arme automatique, potentiellement à la Kalashnikov en témoigne des étuis de calibre 7.62 découverts sur place. Au regard des faits, il semblerait que la cible soit un point de deal "fermé" pendant les tirs, évoquent nos confrères du Progrès.

    A noter qu'aucun blessé n'est à déplorer. Le ou les auteurs sont activement recherchés et pourraient avoir pris la fuite à bord d'un véhicule de couleur noire. Une enquête est actuellement en cours.

    Lire aussi :

    à lire également
    Le tribunal administratif de Lyon annule la révocation du chef de la police municipale de Saint-Fons

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le tribunal administratif de Lyon annule la révocation du chef de la police municipale de Saint-Fons 14:35
    Oullins-Pierre-Bénite : 27 coups de feu ont été tirés, un point de deal potentiellement visé 13:50
    Aulas, Sarselli, Gaillard… les critiques fusent contre le projet rive droite à Lyon 13:11
    Exposition à Mâcon : vitalité et fragilité du règne animal  au musée des Ursulines 12:31
    vue panorama lyon
    Pollution : le niveau information-recommandation levé dans le Rhône 11:52
    d'heure en heure
    Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère 11:11
    Avion Sky Express
    Ligne Lyon-Poitiers : un avion dévié vers Bordeaux à cause du brouillard 10:20
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : un jeune homme grièvement blessé par arme blanche dans son logement 09:39
    Tramway TCL ligne
    Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon 09:00
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône 08:38
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:09
    Lyon
    Grand froid : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    Accident mortel sur la M7 à Lyon : une femme tuée, plusieurs blessés graves 07:36
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut