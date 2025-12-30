Oullins-Pierre-Bénite : 27 coups de feu ont été tirés, un point de deal potentiellement visé

C’est dans cette rue du 8 mai 1945 que 27 coups de feu ont été tirés dans la nuit de dimanche à lundi. @maps

Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de Haute-Roche. Une enquête a été lancée, les responsables se seraient enfuis à bord d'un véhicule de couleur noire.

27. C'est le nombre de douilles retrouvées dans la nuit de dimanche à lundi, rue du 8 mai 1945 dans le quartier de Haute-Roche à Oullins-Pierre-Bénite. Les coups de feu ont été tirés à l'arme automatique, potentiellement à la Kalashnikov en témoigne des étuis de calibre 7.62 découverts sur place. Au regard des faits, il semblerait que la cible soit un point de deal "fermé" pendant les tirs, évoquent nos confrères du Progrès.

A noter qu'aucun blessé n'est à déplorer. Le ou les auteurs sont activement recherchés et pourraient avoir pris la fuite à bord d'un véhicule de couleur noire. Une enquête est actuellement en cours.

