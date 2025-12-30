Lundi 29 décembre, un jeune homme de 24 ans a été blessé par arme blanche alors qu'il se trouvait dans son logement à Villeurbanne. Un suspect a été arrêté.

Lundi 29 décembre, un homme de 24 ans a été blessé par arme-blanche dans son logement du quartier du Tonkin à Villeurbanne. Selon les informations du Progrès, il aurait reçu un coup de couteau à l'abdomen. Marqué d'une plaie de deux centimètres de large et de trois centimètres de profondeur, le jeune homme a été pris en charge par le Samu et les pompiers avant d'être transporté à l'hôpital Edouard Herriot (3e). Malgré une blessure sérieuse, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé.

Un suspect de 38 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Toujours selon les informations du Progrès, ce dernier aurait dans un premier temps tenté de frapper la mère de la victime avant que cette dernière ne s'interpose. Si la dispute pourrait être liée à un mariage blanc, une enquête a été ouverte pour découvrir les motivations et les circonstances exactes de l'accident.

