Une équipe de faux coursiers arrêtée après le vol de 120 000 euros de bijoux

Après un mois d'enquête, une équipe de voleurs qui se faisaient passer pour des coursiers a été arrêtée ce mercredi 12 novembre. Deux des suspects sont également impliqués dans le vol d’un colis d’une valeur de 115 000 euros. Les butins n'ont pas été retrouvés.

Les premiers faits remontent au 14 octobre dernier, lorsqu'un atelier de bijouterie de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon, remet à un prétendu coursier quatorze colis renfermant 94 bijoux, pour une valeur totale estimée à 120 000 euros.

Depuis, plus de nouvelles des colis, qui n’arriveront jamais à destination. Ces derniers ont été détournés grâce à une équipe bien organisée qui s'est appuyée sur une complicité interne au sein d’une société de livraison pour détourner la marchandise. Ce n'est pas tout, puisque les investigations ont permis de découvrir que deux des suspects étaient également les auteurs d’un vol commis le 4 novembre dernier vers 11 h 30, devant le Grand Hôtel-Dieu à Lyon, dans le 2e arrondissement. Alors qu’un livreur venait de se garer, il s’est fait voler dans son camion un colis destiné à une fabrique d’or. Celui-ci renfermait des produits chimiques d’une valeur de 115 000 euros.

Un ancien livreur, deux complices et un employé

Parmi les suspects, un ancien employé d'une société du secteur de livraison, âgé de 30 ans et domicilié à Vénissieux. Le trentenaire a conservé des badges et des vêtements qui lui ont permis de se faire passer pour un vrai coursier. Il a agi avec deux complices, des Lyonnais âgés de 31 et 32 ans, et un quatrième homme, employé d’une société de transport, ayant transmis les feuilles de route destinées aux livreurs de l’entreprise.

Les perquisitions n'ont pas permis de remettre la main sur le butin. Il aurait été remis à un tiers en raison de dettes. Les trois protagonistes ont été placés en détention provisoire tandis que l’employé qui avait fourni les feuilles de route a été placé sous contrôle judiciaire, dans l’attente d’un jugement.