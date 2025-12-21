Une voiture percute un poteau de ligne à haute tension à Givors

Une voiture a percuté une ligne à haute tension, sur la D59, à Givors, ce dimanche 21 décembre dans la matinée. L'électricité a été coupé plusieurs heures dans le secteur.

L'accident s'est produit ce dimanche 21 décembre, aux alentours de 9 h, sur la D59, à la frontière entre Givors et Echalas. Un automobiliste aurait perdu le contrôle du véhicule, pour des raisons qui sont pour l'heure encore inconnues, avant de percuter une ligne à haute tension. Le poteau a cédé et la ligne électrique s'est retrouvée suspendue à proximité des voies de circulation.

La départementale s'est donc retrouvée partiellement bloquée, puisque seuls les véhicules légers pouvaient circuler avec précaution. L'accident n'a cependant pas fait de blessé.

En fin de matinée, les services d'Enedis étaient mobilisés afin de remettre la ligne en place. Selon Le Progrès, l'intervention de la société a nécessité une coupure de courant de plusieurs heures dans le secteur des hauts de Givors.