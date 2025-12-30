Le tribunal administratif de Lyon annule la révocation du chef de la police municipale de Saint-Fons

Le tribunal administratif de Lyon a annulé la révocation du chef de la police municipale de Saint-Fons.

La justice désavoue le maire de Saint-Fons. Dans une décision rendue le 5 décembre repérée par Lyon Mag, la 8e chambre du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de Christian Duchêne qui actait la révocation du chef de la police municipale de sa commune. Elle l'enjoint par ailleurs à procéder "à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière".

Pour rappel, le maire Christian Duchêne avait suspendu en février 2024, puis révoqué en juin, le chef de sa police municipale. L'élu avait médiatisé se décision, indiquant qu'une enquête interne avait été diligentée. "Presque tous les agents ont remis en cause le fonctionnement de ce monsieur", expliquait-il devant la presse à l'été 2024, allant jusqu'à indiquer que son agent avait "participé activement à la tentative de putsch".

Le chef de la police municipale avait indiqué à Lyon Capitale être "détruit par la situation" et assuré que la décision du maire était liée à d'autres motifs que ceux publiquement affichés. Des motifs qu'il ne souhaitait pas rendre publics. "En décidant de prononcer à son encontre la sanction du quatrième groupe la plus haute possible en matière disciplinaire, le maire de la commune de Saint-Fons a infligé au requérant une sanction disproportionnée", considère ainsi le tribunal administratif.