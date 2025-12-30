Actualité
Le tribunal administratif de Lyon. (@NC)

Le tribunal administratif de Lyon annule la révocation du chef de la police municipale de Saint-Fons

  • par Nathan Chaize

    • Le tribunal administratif de Lyon a annulé la révocation du chef de la police municipale de Saint-Fons.

    La justice désavoue le maire de Saint-Fons. Dans une décision rendue le 5 décembre repérée par Lyon Mag, la 8e chambre du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de Christian Duchêne qui actait la révocation du chef de la police municipale de sa commune. Elle l'enjoint par ailleurs à procéder "à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière".

    Pour rappel, le maire Christian Duchêne avait suspendu en février 2024, puis révoqué en juin, le chef de sa police municipale. L'élu avait médiatisé se décision, indiquant qu'une enquête interne avait été diligentée. "Presque tous les agents ont remis en cause le fonctionnement de ce monsieur", expliquait-il devant la presse à l'été 2024, allant jusqu'à indiquer que son agent avait "participé activement à la tentative de putsch".

    Le chef de la police municipale avait indiqué à Lyon Capitale être "détruit par la situation" et assuré que la décision du maire était liée à d'autres motifs que ceux publiquement affichés. Des motifs qu'il ne souhaitait pas rendre publics. "En décidant de prononcer à son encontre la sanction du quatrième groupe la plus haute possible en matière disciplinaire, le maire de la commune de Saint-Fons a infligé au requérant une sanction disproportionnée", considère ainsi le tribunal administratif.

    à lire également
    Lyon : le Neuvième art nommé 8ème restaurant le plus impressionnant pour un déjeuner d'affaires

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le Neuvième art nommé 8ème restaurant le plus impressionnant pour un déjeuner d'affaires 15:11
    Le tribunal administratif de Lyon annule la révocation du chef de la police municipale de Saint-Fons 14:35
    Oullins-Pierre-Bénite : 27 coups de feu ont été tirés, un point de deal potentiellement visé 13:50
    Aulas, Sarselli, Gaillard… les critiques fusent contre le projet rive droite à Lyon 13:11
    Exposition à Mâcon : vitalité et fragilité du règne animal  au musée des Ursulines 12:31
    d'heure en heure
    vue panorama lyon
    Pollution : le niveau information-recommandation levé dans le Rhône 11:52
    Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère 11:11
    Avion Sky Express
    Ligne Lyon-Poitiers : un avion dévié vers Bordeaux à cause du brouillard 10:20
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : un jeune homme grièvement blessé par arme blanche dans son logement 09:39
    Tramway TCL ligne
    Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon 09:00
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône 08:38
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:09
    Lyon
    Grand froid : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut