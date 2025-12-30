Sortez vos doudounes et vos bonnets, le réveillon et le début d'année s'annoncent glacials à Lyon.

Le changement de température aura été brutal. Après un début décembre particulièrement doux pour la saison, l'hiver semble bel et bien s'être installé à Lyon. Avec une température maximale établie à 2°C ce mardi 30 décembre, puis à 1°C mercredi 31 décembre et à 4°C jeudi 1er janvier, le début d'année 2026 s'annonce glacial.

Le réveillon sera frais

Pour le réveillon du 31 décembre, il faudra donc troquer sa robe à paillettes contre une bonne doudoune et un bonnet. Selon les prévisions de Météo-Lyon.net, les températures oscilleront entre -3°C et 1°C, soit six degrés de moins que les moyennes de saison. Si le froid sera intense, il fera gris en matinée avant une après-midi plus lumineuse.

Le premier jour de l'année devrait quant à lui être sec et ensoleillé avec un risque de gel marqué en matinée. Côté température, le mercure grimpera jusqu'à 4°C. -5°C sont néanmoins attendus pendant la nuit.

Vers une longue période de froid ?

Cette nouvelle ne ravira pas les frileux, mais "il devrait faire froid au moins jusqu'à mercredi prochain", annonce Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net. Si aucun redoux n'est prévu pour le moment, les journées de vendredi et samedi devraient néanmoins être plus agréables, avec un mercure pouvant atteindre les 4°C.

Quelques centimètres de neige pourraient bien tomber samedi. "Mais rien n'est sûr", indique Guillaume Séchet, avant de préciser : "Nos régions vont se trouver au cœur d'un conflit entre air froid et air plus doux. Dans ce type de situation où tout est possible, il est difficile de privilégier tel ou tel scénario."

Le météorologue tient malgré tout à rassurer, le grand froid constaté en Europe du Nord n'arrivera pas jusqu'à Lyon "nous n'aurons que les restes", indique-t-il.

