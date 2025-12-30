Actualité
Lyon
vue de Lyon © Tim Douet

Météo à Lyon : vers une vague de froid intense pour le Nouvel An ?

  • par Loane Carpano

    • Sortez vos doudounes et vos bonnets, le réveillon et le début d'année s'annoncent glacials à Lyon.

    Le changement de température aura été brutal. Après un début décembre particulièrement doux pour la saison, l'hiver semble bel et bien s'être installé à Lyon. Avec une température maximale établie à 2°C ce mardi 30 décembre, puis à 1°C mercredi 31 décembre et à 4°C jeudi 1er janvier, le début d'année 2026 s'annonce glacial.

    Le réveillon sera frais

    Pour le réveillon du 31 décembre, il faudra donc troquer sa robe à paillettes contre une bonne doudoune et un bonnet. Selon les prévisions de Météo-Lyon.net, les températures oscilleront entre -3°C et 1°C, soit six degrés de moins que les moyennes de saison. Si le froid sera intense, il fera gris en matinée avant une après-midi plus lumineuse.

    Le premier jour de l'année devrait quant à lui être sec et ensoleillé avec un risque de gel marqué en matinée. Côté température, le mercure grimpera jusqu'à 4°C. -5°C sont néanmoins attendus pendant la nuit.

    Vers une longue période de froid ?

    Cette nouvelle ne ravira pas les frileux, mais "il devrait faire froid au moins jusqu'à mercredi prochain", annonce Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net. Si aucun redoux n'est prévu pour le moment, les journées de vendredi et samedi devraient néanmoins être plus agréables, avec un mercure pouvant atteindre les 4°C.

    Quelques centimètres de neige pourraient bien tomber samedi. "Mais rien n'est sûr", indique Guillaume Séchet, avant de préciser : "Nos régions vont se trouver au cœur d'un conflit entre air froid et air plus doux. Dans ce type de situation où tout est possible, il est difficile de privilégier tel ou tel scénario."

    Le météorologue tient malgré tout à rassurer, le grand froid constaté en Europe du Nord n'arrivera pas jusqu'à Lyon "nous n'aurons que les restes", indique-t-il.

    Lire aussi : Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône

    à lire également
    Métropole de Lyon : la collecte de sapins débute le 5 janvier

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon
    Météo à Lyon : vers une vague de froid intense pour le Nouvel An ? 18:33
    Métropole de Lyon : la collecte de sapins débute le 5 janvier 18:10
    Contrôles voitures gendarmes
    Nuit de la Saint Sylvestre : la préfecture du Rhône annonce des mesures pour la tranquillité publique 17:33
    protoxyde d'azote
    Du protoxyde d'azote retrouvé dans la voiture du conducteur à l'origine d'un accident mortel à Lyon 16:51
    Lyon : le Neuvième art nommé 8ème restaurant le plus impressionnant pour un déjeuner d'affaires 15:11
    d'heure en heure
    Le tribunal administratif de Lyon annule la révocation du chef de la police municipale de Saint-Fons 14:35
    Oullins-Pierre-Bénite : 27 coups de feu ont été tirés, un point de deal potentiellement visé 13:50
    Aulas, Sarselli, Gaillard… les critiques fusent contre le projet rive droite à Lyon 13:11
    Exposition à Mâcon : vitalité et fragilité du règne animal  au musée des Ursulines 12:31
    vue panorama lyon
    Pollution : le niveau information-recommandation levé dans le Rhône 11:52
    Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère 11:11
    Avion Sky Express
    Ligne Lyon-Poitiers : un avion dévié vers Bordeaux à cause du brouillard 10:20
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : un jeune homme grièvement blessé par arme blanche dans son logement 09:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut