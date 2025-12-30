Actualité

Métropole de Lyon : la collecte de sapins débute le 5 janvier

  • par Romain Balme

    • La collectivité met en place un dispositif de 189 points de collecte dans le but de recycler les sapins. En 2025, 293 tonnes de végétaux ont été déposés.

    189. C'est le nombre de points de collecte pour les sapins mis en place par la Métropole de Lyon du 5 au 17 janvier prochain. L'objectif est ainsi de récupérer les arbres dans le but de les recycler. La collectivité justifie cette démarche par plusieurs aspects, à commencer par "le succès grandissant" de cette action. En effet, en 2025, ce sont 293 tonnes de sapins qui ont été collectées, soit 64 400 sapins, indique la Métropole de Lyon.

    Parmi les autres avantages de ce dispositif, la lutte contre "les dépôts sauvages sur le domaine public" ou encore "éviter un surcoût de traitement à la collectivité". "La collecte et le traitement d’un dépôt sauvage coûtent 10 fois plus cher qu’un dépôt en déchèterie" explique la collectivité.

    Quels types de sapins sont acceptés ? Guirlandes et autres décorations Sapins naturels avec ou sans socle en bois (croix, bûchette) Sacs à sapins compostable marqués « ok compost », sacs « Handicap International », sacs brun clair à amidon de maïs.
    Ne sont pas acceptés : Sapins en plastique Sapins naturels floqués Sacs en plastique type sacs poubelle Pots en plastique ou en terre

    à lire également
    Contrôles voitures gendarmes
    Nuit de la Saint Sylvestre : la préfecture du Rhône annonce des mesures pour la tranquillité publique

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : la collecte de sapins débute le 5 janvier 18:10
    Contrôles voitures gendarmes
    Nuit de la Saint Sylvestre : la préfecture du Rhône annonce des mesures pour la tranquillité publique 17:33
    protoxyde d'azote
    Du protoxyde d'azote retrouvé dans la voiture du conducteur à l'origine d'un accident mortel à Lyon 16:51
    Lyon : le Neuvième art nommé 8ème restaurant le plus impressionnant pour un déjeuner d'affaires 15:11
    Le tribunal administratif de Lyon annule la révocation du chef de la police municipale de Saint-Fons 14:35
    d'heure en heure
    Oullins-Pierre-Bénite : 27 coups de feu ont été tirés, un point de deal potentiellement visé 13:50
    Aulas, Sarselli, Gaillard… les critiques fusent contre le projet rive droite à Lyon 13:11
    Exposition à Mâcon : vitalité et fragilité du règne animal  au musée des Ursulines 12:31
    vue panorama lyon
    Pollution : le niveau information-recommandation levé dans le Rhône 11:52
    Nouvel An : la police surveillera plusieurs villes de la métropole de Lyon en hélicoptère 11:11
    Avion Sky Express
    Ligne Lyon-Poitiers : un avion dévié vers Bordeaux à cause du brouillard 10:20
    PAF Police aux frontières
    Villeurbanne : un jeune homme grièvement blessé par arme blanche dans son logement 09:39
    Tramway TCL ligne
    Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon 09:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut