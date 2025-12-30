Métropole de Lyon : la collecte de sapins débute le 5 janvier

La collectivité met en place un dispositif de 189 points de collecte dans le but de recycler les sapins. En 2025, 293 tonnes de végétaux ont été déposés.

189. C'est le nombre de points de collecte pour les sapins mis en place par la Métropole de Lyon du 5 au 17 janvier prochain. L'objectif est ainsi de récupérer les arbres dans le but de les recycler. La collectivité justifie cette démarche par plusieurs aspects, à commencer par "le succès grandissant" de cette action. En effet, en 2025, ce sont 293 tonnes de sapins qui ont été collectées, soit 64 400 sapins, indique la Métropole de Lyon.

Parmi les autres avantages de ce dispositif, la lutte contre "les dépôts sauvages sur le domaine public" ou encore "éviter un surcoût de traitement à la collectivité". "La collecte et le traitement d’un dépôt sauvage coûtent 10 fois plus cher qu’un dépôt en déchèterie" explique la collectivité.

Quels types de sapins sont acceptés ? Guirlandes et autres décorations Sapins naturels avec ou sans socle en bois (croix, bûchette) Sacs à sapins compostable marqués « ok compost », sacs « Handicap International », sacs brun clair à amidon de maïs.

Ne sont pas acceptés : Sapins en plastique Sapins naturels floqués Sacs en plastique type sacs poubelle Pots en plastique ou en terre