Une femme de 21 ans est tombée dans la Saône à Lyon ce samedi 20 décembre dans l'après-midi et s'est retrouvée en grand danger dans une eau à 6 degrés. Deux personnes témoins n'ont pas hésité à se jeter à l'eau pour secourir la jeune femme avant l'arrivée des secours.

Il était aux alentours de 16 h ce samedi 20 décembre lorsqu'une jeune femme, pour des raisons encore inconnues, est tombée de la passerelle Saint-Georges, dans le 5e arrondissement de Lyon. En quelques secondes, la femme, âgée de 21 ans, s'est retrouvée dans les eaux glaciales de la Saône. Puisqu'à cette période de l'année, les températures avoisinent les 6 degrés. Face à cette situation critique, deux passants, témoins de la scène, ont respectivement plongé depuis la passerelle et la berge afin de porter assistance à la victime.

Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour sécuriser la scène et prendre en charge la jeune femme ainsi que ses deux sauveteurs. La victime a été transportée en urgence relative vers un établissement hospitalier, tandis que les deux hommes sont sortis de l'eau sains et saufs.