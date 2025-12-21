Faits divers
Passerelle Saint-Georges
©dr

À Lyon, une jeune femme tirée des eaux glaciales de la Saône grâce à deux passants

  • par Claire Martinez

    • Une femme de 21 ans est tombée dans la Saône à Lyon ce samedi 20 décembre dans l'après-midi et s'est retrouvée en grand danger dans une eau à 6 degrés. Deux personnes témoins n'ont pas hésité à se jeter à l'eau pour secourir la jeune femme avant l'arrivée des secours.

    Il était aux alentours de 16 h ce samedi 20 décembre lorsqu'une jeune femme, pour des raisons encore inconnues, est tombée de la passerelle Saint-Georges, dans le 5e arrondissement de Lyon. En quelques secondes, la femme, âgée de 21 ans, s'est retrouvée dans les eaux glaciales de la Saône. Puisqu'à cette période de l'année, les températures avoisinent les 6 degrés. Face à cette situation critique, deux passants, témoins de la scène, ont respectivement plongé depuis la passerelle et la berge afin de porter assistance à la victime.

    Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour sécuriser la scène et prendre en charge la jeune femme ainsi que ses deux sauveteurs. La victime a été transportée en urgence relative vers un établissement hospitalier, tandis que les deux hommes sont sortis de l'eau sains et saufs.

    à lire également
    "J’ai vu de grands flashs jaunes" : atterrissage d'urgence à Lyon d'un vol Paris-Ajaccio après un incident technique

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Passerelle Saint-Georges
    À Lyon, une jeune femme tirée des eaux glaciales de la Saône grâce à deux passants 15:26
    "J’ai vu de grands flashs jaunes" : atterrissage d'urgence à Lyon d'un vol Paris-Ajaccio après un incident technique 14:06
    La mère suspectée d'avoir tué son fils internée en psychiatrie 12:42
    Sélection littéraire : un roman so British… 11:52
    Football : les Lyonnes s'offrent la dernière victoire de 2025 11:04
    d'heure en heure
    Rugby : le LOU dépassé par la puissance toulousaine 10:35
    Saint-Priest : un garage fermé pour travail dissimulé et emploi illégal 10:30
    Pluie à Lyon
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie et inondation, la Haute-Loire en vigilance crues 10:12
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 09:53
    Circulation à Lyon la nuit © Tim Douet
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce dimanche 09:30
    Un dimanche pluvieux à Lyon 08:30
    Rollers, DJ : Soirée disco sur la place des jacobins 20/12/25
    Marché de Noël Villeurbanne
    Cadeaux de dernière minute : trois pop-up à Lyon ce dimanche 20/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut