Métropole de Lyon : un ticket unique entre les TCL et TER va voir le jour 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon ainsi que Sytral Mobilités ont finalement trouvé un accord pour la création d’un ticket de transport unique entre les TCL et les TER pour les zones 1 et 2 de l’agglomération lyonnaise.

L’idée était en gestation depuis le mois de novembre dernier, un accord a finalement été trouvé jeudi 3 juillet. Comme le révèlent nos confrères de Tribune de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et le Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun de Lyon (TCL), ont acté la création d’un ticket de transport unique entre les TCL et TER pour les actuelles zones 1 et 2 de l’agglomération.

Un ticket disponible dès 4,40 euros rejoignant l’offre T-Libre (qui permet déjà de cumuler les deux options, mais seulement sur abonnement avec la carte Oùra). Ce ticket devrait voir le jour dès le mois de décembre et concernera donc, à ce moment-là, l’ancien réseau TCL, huit gares et 31 communes (le nouveau réseau sera instauré en septembre 2025).

Lire aussi : Tarification, zones, logo... des changements sur le réseau TCL à Lyon

Une possible extension de l'offre

La décision a été prise au sein du syndicat des Mobilités des Territoires de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise (SMT-AML). Ce dernier comprend la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Sytral Mobilités, Saint-Étienne Métropole, les communautés d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) et Vienne Condrieu Agglomération ainsi que les communautés de communes "de Miribel et du Plateau" et "de la Côtière à Montluel."

Jean-Charles Kohlhass vice-président de la Métropole de Lyon en charge des mobilités et du Sytral a salué cette décision, mais espère aller plus loin. "L’élargissement géographique et le ticket unique sont de très belles avancées. Ce qui m’intéresse, c’est de l’étendre à tout le périmètre sur les six zones. Une étude démarrera en 2026 à ce sujet. Et à terme, l’objectif est de mettre au même prix me trajet TCL et le trajet TER, mais pour l’instant la Région ne le veut pas", assure-t-il à nos confrères.

Lire aussi : TCL : Sytral mobilités lance sa grande enquête sur les déplacements des Lyonnais