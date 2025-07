l’UEFA inflige une amende de 50 millions d’euros avec sursis à l’OL 

(Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Vendredi 4 juillet, l’UEFA a infligé plusieurs amendes à différents clubs pour non-respect du fair-play financier, dont l’OL qui écope de 50 millions d’euros avec sursis.

La série noire continue pour l’OL. L’UEFA, instance dirigeante du football européen, a en effet infligé vendredi 4 juillet de lourdes amendes à plusieurs clubs majeurs dont l’Olympique Lyonnais, le FC Barcelone et Chelsea pour non-respect des règles budgétaires.

Dans un communiqué, l’UEFA a confirmé l'accord conclu avec l'Olympique Lyonnais, rétrogradé administrativement en Ligue 2 par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), pour une amende totale de 50 millions d'euros avec sursis, dont 12,5 millions ferme.

Le FC Barcelone et Chelsea sont les deux clubs les plus lourdement sanctionnés, avec respectivement 60 millions d'euros d'amende avec sursis, dont 15 millions ferme, pour le géant catalan, et 80 millions d'euros, dont 20 millions ferme, pour l'équipe anglaise.

Etalés sur des périodes de deux et quatre ans, ces sursis s'accompagnent de plusieurs sanctions supplémentaires en cas de nouvelles violations du fair-play financier, allant jusqu'à une exclusion des compétitions européennes.

Chelsea, club le plus dépensier en Europe depuis l'arrivée de son nouveau propriétaire américain Todd Boehly en 2022, a aussi écopé d'une amende supplémentaire de 11 millions d'euros, en raison d'une masse salariale trop élevée.

