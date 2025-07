Métropole de Lyon : "Enedis doit la transparence aux usagers" après les coupures de courant liées à la canicule

Le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (Sigerly) s’inquiète dans une lettre ouverte des coupures de courant provoquées par les vagues de chaleur et interpelle Enedis.

Après les coupures de courant constatées à Bron, Décines ou Vénissieux en raison de la canicule, Sigerly, le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, interpelle Enedis, gestionnaire du réseau de distribution, dans une lettre ouverte diffusée le 4 juillet.

"Ces incidents ne peuvent plus être considérés comme exceptionnels"

"Ces incidents ne peuvent plus être considérés comme exceptionnels. Ils révèlent une fragilité structurelle du réseau, en particulier dans les secteurs encore alimentés par des câbles papier imprégné (CPI) ou câbles synthétiques de première génération, identifiés depuis plusieurs années comme à fort taux de défaillance ainsi que des boîtiers de jonction fragiles", écrit ainsi le syndicat. Et ajoute : "En effet, nous nous inquiétons de la robustesse du réseau face aux changements climatiques avec la survenue de périodes caniculaires plus longues à fort impact sur les réseaux enterrés."

À titre d’exemple, le syndicat assure qu’en 2023, "66 des 133 incidents recensés sur le territoire étaient dus aux câbles papier imprégné (CPI), soit un taux de 15 incidents pour 100 km, contre 3 pour les autres technologies. En 2024, 19 coupures ont déjà été recensées en période de vigilance canicule. Le territoire compte encore plus de 450 km de ces câbles obsolètes."

Une situation "inacceptable" pour Sigerly qui demande donc à Enedis une "transparence complète" sur les causes des récents incidents ainsi qu’une cartographie "précise des zones à risque." Un plan d’investissement "actualisé" est par ailleurs souhaité par le syndicat "pour atteindre un horizon de sortie raisonnable d’ici 2035." Et de conclure : "Le Sygerli restera vigilant et mobilisé aux côtés des communes et de leurs habitants."

