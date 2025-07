Escapades sportives : Lyon, Terre(s) de trail

Vous pensiez que le trail était réservé à la montagne ? Erreur ! En ville comme à la campagne, des stations de trail permettent aux passionnés de s’entraîner au quotidien sur les nombreux parcours balisés. Y compris dans l’agglomération lyonnaise.

S’entraîner à Sainte-Foy-lès-Lyon

Avant de vous lancer sur les traces de l’athlète Kílian Jornet, commencez par user vos semelles sur le trail de l’Aqueduc de Sainte-Foy-lès-Lyon, dont la 5e édition aura lieu les 11 et 12 octobre prochains. Enfilez une paire de baskets adaptées, un camelbak et prenez la direction de cette commune verdoyante de l’Ouest lyonnais qui a inauguré la première station de trail de la métropole de Lyon. En 2023, la commune s’est associée avec le groupe Rossignol pour intégrer le dispositif national “On Piste / Stations de Trail”. Le site internet et l’application mobile “On Piste” de Rossignol, 100 % gratuits, recensent des itinéraires de trail et de marche nordique, mais aussi de ski de randonnée et de vélo, dans l’ensemble de la France.

Avec sa vue imprenable sur Lyon et sa nature généreuse, la station de Sainte-Foy-lès-Lyon est une véritable bouffée d’oxygène dans un quotidien lyonnais parfois trépidant. Au programme, trois parcours “Trail” progressifs de 10, 15 et 21 kilomètres et cinq ateliers trail thématiques (single, escalier, kilomètres en côte...) de longueurs et difficultés variables pour travailler son cardio. Il existe également trois itinéraires pour les adeptes de marche nordique, de 4, 6 et 9 kilomètres. Gros plus : trois parcours de trail et de marche nordique labellisés Handi’Spot sont accessibles aux sportifs en situation de handicap. Des informations techniques (largeur de la bande de roulement, éventuels obstacles, type de sol…) permettent de savoir immédiatement si le parcours est adapté à son niveau et à son handicap.

Plus d’informations sur saintefoyleslyon.fr

Lyon, précurseur du trail urbain

C’est à Lyon qu’est né le trail urbain avec l’organisation de la première Lyon Urban Trail en 2007. En mars dernier, l’édition 2025 a réuni 9 500 coureurs. Début décembre, près de 20 000 sportifs ont participé à la mythique SaintéLyon, un véritable “raid” nocturne entre les deux villes. Avec 70 ans d’existence au compteur, il s’agit de la doyenne des courses d’ultra-trail, qui ne cesse de gagner en popularité. Des participations record qui témoignent d’un engouement certain pour la course urbaine !

Trail dans le Beaujolais © Flo Monot

Parcours de trails en région : nos recommandations

Dans la région lyonnaise, Lyon Capitale vous conseille vivement des parcours de trail dans le Beaujolais, qui offrent plusieurs types de difficultés et des longueurs très variables au départ de Villefranche-sur-Saône, Tarare, ou de Cublize et des villages alentour. Au gré des kilomètres, admirez l’alternance harmonieuse de forêts profondes, de vignobles, de landes et de pâturages qui fait tout le charme de ce territoire.

Haut-Bugey © Marc Chatelain / Tourisme Haut-Bugey

Pour un paysage plus escarpé, grimpez au nord, rejoignez l’Ain et les communes de Nantua, Oyonnax ou encore Plateau-d’Hauteville. Là-haut, une trentaine de parcours vous attendent, dont plusieurs serpentent le long des beaux lacs de Nantua et de Genin pour des trails agréables même au plus fort de l’été. Si vous avez la chance d’avoir un compagnon à quatre pattes, ne le laissez pas à la maison ! Dans le Haut-Bugey, douze parcours de 4 à 17 kilomètres sont adaptés à la pratique du canitrail.

Trail au Regardou dans le Pays Voironnais © Pascal Flament / Objectif 38

Du côté des Alpes, en Isère, la station de trail du Pays Voironnais vous propose quatorze itinéraires au cœur de ses collines. Depuis Voiron, Saint-Geoire-en-Valdaine et Charavines, partez à la découverte de la Valdaine, de la Chartreuse et de ses doux sommets. Au détour des chemins, n’oubliez pas de faire une petite pause pour admirer les eaux limpides du lac de Paladru qui invitent à la baignade…

Trail des Portes du Soleil dans les Alpes du Léman

Encore plus à l’est, près de la frontière suisse, le Leman Mountains Explore dispose de six parcours de trail qui sillonnent la très belle vallée d’Abondance et ses alpages qui fleurent bon le fromage haut-savoyard. Peut-être croiserez-vous le beau lac d’Arvouin, niché au creux d’un ancien cirque glaciaire. À la clé, des panoramas à couper le souffle sur le lac Léman, les balcons du mont de Grange ou encore le mont Chauffé.

Tous les parcours sont sur onpiste.com

Transition-swimrun © Nicolas Schlosser / Wikipedia

Connaissez-vous le swimrun ?

Entre le trail et le canyoning, votre cœur balance ? Alors testez le swimrun ! Cette discipline conjugue la course à pied et la nage en eau libre. Le concept est né en 2006, lorsque deux Suédois décident de transformer en course “officielle” le défi répandu consistant à traverser l’archipel de Stockholm à la nage et à pied. Son vrai nom est d’ailleurs ö till ö qui signifie “d’île en île”. Aujourd’hui, les coureurs doivent traverser vingt-quatre îles au fil d’un parcours de 70 kilomètres alternant natation et course à pied, par équipe de deux. Cette discipline atypique a rapidement conquis de nouveaux adeptes, y compris en France. Un championnat du monde de swimrun est organisé chaque année en Suède. En Isère, au pied du massif français mythique : le Taillefer, le Swimrun des Grands Lacs de Laffrey propose la seule et unique course vertical au monde dans cette discipline.

Swimrun des Grands Lacs de Laffrey, dimanche 24 août – https://www.swimrunman.fr/swimrun-grenoble-laffrey/

Infos pratiques

Où loger ?

• Refuge des Tindérêts (dortoir), situé à 1 500 mètres d’altitude, au pied du mont de Grange – 06 75 00 34 73

• Village des cabanes perchées du lac des Sapins à Cublize – 04 74 89 58 03

• Mon château étoilé (cabanes perchées en pleine nature) à Merlas – monchateauetoile.com

Où se restaurer ?

• Auberge du Charron (cuisine de terroir proche du lac de Nantua) à Montréal-la-Cluse – aubergeducharron.fr

• L’Hôtel des Bains (bistro et guinguette avec grande terrasse) à Charavines – hoteldesbains-charavines.com

• Le Château de Pizay (restaurant gastronomique) à Belleville-en-Beaujolais – chateau-pizay.com

À ne pas manquer

• Du 18 au 20 juillet : Tiger Balm Ultra 01 (plusieurs trails de 10 à 170 kilomètres) à Oyonnax

• Le 6 septembre : Gravity Race (swimrun, discipline qui mixe trail et natation en eau vive) à Nantua

• Le 27 septembre : Ultra Beaujolais Villages Trail au Perréon

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 45 minutes jusqu’à Villefranche ou Tarare par l’autoroute / 1 heure jusqu’à Voiron, Oyonnax ou Nantua / 2 heures 30 jusqu’à Abondance

• En train : TER Lyon-Villefranche (30 minutes) ou Tarare (40 minutes) / TER Lyon-Voiron (1 heure) / TER Lyon-Oyonnax (2 heures avec une correspondance à Bourg-en-Bresse) / TER Lyon-Évian (3 heures avec une correspondance à Bellegarde-sur-Valserine) puis bus jusqu’à Abondance