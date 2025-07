Au sud de Lyon, le conducteur d’un fourgon perd le contrôle et se tue sur l’A7 

Ce samedi 5 juillet aux alentours de 6h30 sur l’A7, un conducteur a perdu le contrôle de son fourgon et a été éjecté de son véhicule. Il est décédé.

Un jeune homme de 22 ans a perdu la vie ce samedi 5 juillet aux alentours de 6h30 alors qu’il circulait sur l’A7, dans le sens Paris-Marseille, ont appris nos confrères du Progrès. La victime aurait perdu le contrôle de son fourgon, au niveau de Solaize, qui se serait déporté avant de quitter la chaussée et de faire plusieurs tonneaux.

Au moment des premières constatations, le jeune homme ne portait pas sa ceinture de sécurité et a été éjecté du véhicule lors du choc. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident et établir si la victime était positive ou non à l’alcool ou aux stupéfiants.

