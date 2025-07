Les expos de l’été :  l’univers flamboyant et baroque de Christian Lacroix à Moulins

Le Centre national du costume et de la scène à Moulins crée l’événement avec une somptueuse exposition sur Christian Lacroix consacrant la créativité de l’artiste sous un angle différent puisque ce dernier imagine depuis quarante ans les costumes les plus fous pour l’opéra, la danse, le théâtre, la comédie musicale et le cinéma.

L’artiste fait des merveilles en maniant techniques de haute couture, savoir-faire artisanaux et astuces du monde de la scène.

Plus de 140 costumes, issus de spectacles entre 2007 et 2024 (avec dessins, maquettes et archives), constituent un parcours chronologique transformé en une déambulation évocatrice de l’histoire de la mode, interprétée par la main et l’œil du maître. Artiste visionnaire, célèbre pour son style flamboyant et baroque, il obtiendra de nombreux prix comme par exemple un molière en 2006 pour Cyrano de Bergerac, mis en scène par Denis Podalydès à la Comédie-Française.

Le public peut ainsi admirer la manière dont il crée les costumes en fonction des silhouettes des personnages, jouant de la matière, des couleurs, des volumes et des ornements, apportant ainsi sa vision artistique unique à la dramaturgie de l’œuvre interprétée sur scène.

Christian Lacroix en scène – Jusqu’au 4 janvier 2026 au Centre national du costume et de la scène à Moulins – cncs.fr