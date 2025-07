Climatisation dans les métros A et D à Lyon ? Pas avant 2031 assure Bruno Bernard

Interrogé sur la question de la climatisation dans le métro, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a assuré que cela était prévu, mais pas avant 2031.

Après la vague de chaleur qui a touché Lyon cette semaine, la question de la climatisation des transports en commun a évidemment été évoquée, et notamment dans les métros. Invité de nos confrères de BFM Lyon, le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, Bruno Bernard, a confirmé une nouvelle fois que cela était au programme du vaste plan de rénovation de plus d’un milliard d’euros prévu pour 2030. Avant de rappeler que la ligne de métro B est déjà climatisée ainsi que "90 % des lignes de bus."

Une échéance qui n’a pas manqué de faire réagir, nécessitant une précision de la part de Bruno Bernard. Sur son compte X, le président de la Métropole indique : "Je lis vos réactions, mais il faut être clair : pour que la climatisation soit déployée en 2025 sur nos lignes A, C et D… Il fallait lancer les investissements pour cela en 2013. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de systèmes de refroidissement directement dans les rames du métro. Pas un accessoire que l'on rajoute comme on veut sur du matériel existant…", a-t-il écrit vendredi 4 juillet.

Et d’ajouter : "Sauf que changer toutes les rames existantes, c'est investir des centaines de millions d'euros d'argent public pour améliorer nos transports. Encore heureux que pour dépenser une telle somme, il y ait des marches à suivre en termes d’appel d’offres, etc.", rappelant dans le même temps que de nouveaux investissements ont été lancés dès 2020 pour la période 2023-2025.

2031 pour la ligne D et 2035 pour la ligne A

La solution serait-elle donc d’acheter de nouvelles rames ? "Cela ne fonctionne pas comme cela. Il n'y a pas un Amazon des rames du métro, ni même un magasin où des rames attendent sagement sur un rayon", lance Bruno Bernard. "On passe un appel d’offres, des entreprises répondent et ensuite elles construisent le matériel demandé. Cette construction prend des années entre la commande, la fabrication et la livraison", ajoute-t-il encore. "D'où l'échéance 2031 pour la D et 2035 pour la A", justifie le président de la Métropole de Lyon.

"D'ici là, on va tout faire pour améliorer le confort estival : fontaines à eau dans les stations, rames avec fenêtres en priorité sur la A, etc. Mais la démagogie qui consisterait à mentir aux citoyens en leur promettant demain ce qu'il est impossible de faire ne fera que décevoir", déclare-t-il. Et de conclure : "Je précise également que la modernisation du métro est pensée pour pouvoir adapter la totalité du réseau jusqu'en 2040. On pense 20 ans en avance, tout en payant le manque d’anticipation climatique de ceux qui étaient aux manettes il y a 15 ans."

