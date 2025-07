Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses sélectionnées par la rédaction de Lyon Capitale.

Art de la table

Après Paris et Lille, Céladon vient d’ouvrir sa première boutique lyonnaise. Ici, on réinvente l’art de la table avec toute une palette de créations en grès naturel aussi jolies que pratiques. Assiettes, bols, mugs, plats en tous genres, huilier, dessous de plat… Chaque céramique se décline dans des formes harmonieuses et des couleurs profondes – bleu nuit, vert mousse, terre cuite… – et laisse la liberté à chacun de composer la table de son choix, vivante et élégante. Chaque pièce est unique puisque fabriquée artisanalement au Portugal, entre Porto et Lisbonne. Détails pratiques : tout passe au four, au micro-ondes ainsi qu’au lave-vaisselle. Dans cette boutique chaleureuse et colorée, on vous guidera avec plaisir, car le choix sera difficile !

Céladon – 46, rue de Brest, Lyon 2e

Intérieur design

La marque de mobilier haut de gamme NV Gallery vient tout juste de poser ses valises en plein cœur du quartier Grôlée. Dans cet espace de plus de 700 m2 conçu comme un appartement grandeur nature, chacun pourra évoluer à la découverte de tables majestueuses, de luminaires iconiques, de canapés moelleux ou encore d’objets de déco tendance. Une véritable expérience immersive qui plonge dès les premiers pas dans l’ADN de la marque : créations alliant esthétisme et fonctionnalité, design à la fois intemporel et contemporain, exigence certaine quant à la qualité des matériaux. Si vous souhaitez agencer votre nouvel intérieur, rénover une pièce de votre maison ou tout simplement vous faire plaisir avec un bel objet ou un meuble design, n’hésitez pas à pousser la porte !

NV Gallery – 9, rue Grôlée, Lyon 2e

Vélo pour tous

En 2022, Pierre et Jacques, grands férus de vélo, commencent à réfléchir à la création d’un lieu dédié à leur passion. Trois ans plus tard, les voilà qui ouvrent Rool Cycles et atelier, rue de la Charité. Ici, on répare et on entretient votre vélo, quelle que soit sa spécificité – route, gravel, cargo, urbain ou encore longtail – si possible dans la journée. Un record quand on sait les délais généralement pratiqués. Des vélos sont aussi en vente sur place, de même que toutes sortes d’accessoires nécessaires à la pratique : gants, lunettes, casques, sacoches, chaussures… Parmi les fournisseurs, triés sur le volet, le Lyonnais Dinello Cargo fabrique artisanalement ses vélos à partir de cadres recyclés. N’hésitez pas à tester l’étude posturale. Cette analyse vous indiquera l’ajustement idéal de votre biclou pour un confort et un pédalage optimum. Cerise sur le gâteau : si vous souhaitez pédaler moins fort et avancer plus vite, on vous électrifiera votre vélo musculaire préféré !

Rool Cycles et atelier – 38, rue de la Charité, Lyon 2e

Orange mise sur l’écoresponsabilité de proximité

L’opérateur téléphonique Orange lance deux nouvelles boutiques simultanément à Lyon (Croix-Rousse) et Paris pour développer “le numérique responsable”. De nouveaux services sont proposés telle la reprise des smartphones usagés, via des bornes automatiques qui effectueront immédiatement une estimation de leur valeur. La boutique croix-roussienne propose également des téléphones reconditionnés, la réparation express sur place et met à disposition des “bacs pédagogiques” pour le recyclage des smartphones. Ces nouvelles boutiques s’associent à des partenaires locaux comme l’Ademe afin de sensibiliser les consommateurs dès le plus jeune âge aux bonnes pratiques du numérique.

Le Store – 29bis, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

La médecine esthétique autrement

Chez Innerskin, on ne transformera pas votre peau ou votre visage, on les sublimera. En effet, les experts des lieux sont là pour vous écouter, comprendre vos besoins et vos envies, afin d’optimiser votre beauté et votre bien-être avec des soins experts nouvelle génération. Toute problématique peut être traitée, en douceur : rides, imperfections, perte de cheveux, cellulite, ovale du visage, relâchement de la peau, hyperpigmentation, rougeurs, acné… Cette approche de la médecine esthétique offre des résultats naturels et durables, avec un suivi personnalisé sur le long terme. À découvrir dans la nouvelle adresse lyonnaise de la marque, un lieu chaleureux et rassurant, qui mêle couleurs poudrées, pierres apparentes et citations inspirantes.

Innerskin – 7, place Bellecour, Lyon 2e