Au sud de Lyon, la torchère de la raffinerie de Feyzin activée après un incident

Tôt ce samedi matin, la torchère de la raffinerie de Feyzin a été activée après un incident technique. Une coupure électrique serait en cause.

Si vous aviez pris la route ce samedi matin, et notamment en passant par le sud de Lyon, vous avez sûrement aperçu un panache de fumée noire en provenance de la raffinerie de Feyzin. Une torchère a effectivement été activée ce 5 juillet, cette dernière étant mise en route lorsqu’un incident survient.

Dans un communiqué, TotalEnergies, précise en effet qu’un incident électrique est survenu à 7h42 nécessitant "la mise à l'arrêt d'une partie de nos unités." Et d’ajouter : "Ces unités ont été mises en sécurité. Durant cette phase et, conformément aux procédures de sécurité en vigueur, la torche sud du Raffinage du site est sollicitée, occasionnant ponctuellement des épisodes de bruit et de fumosité."

Mais pas de panique, malgré cette fumée impressionnante, cette dernière "ne génère pas de produits toxiques" et "toutes les dispositions d’exploitation sont prises afin de minimiser la durée de ces opérations et de réduire les nuisances sonores et visuelles."