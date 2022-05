La Lyonnaise Caroline Garcia prend la porte au 2e tour de Roland-Garros

Le tournoi de Roland-Garros est terminé pour Caroline Garcia. La Lyonnaise s'est inclinée ce jeudi face à l'Américaine Madison Keys au 2e tour (6-4, 7-6 [3]).

Il n'y a pas eu d'exploit pour Caroline Garcia. Arrivée sans certitude ni repère à Roland-Garros, la Lyonnaise a tout de même passé le test Taylor Townsend (6-4, 6-3), mais au 2e tour, le niveau s'est brutalement élevé. Opposée à l'Américaine Madison Keys, elle a tout d'abord eu beaucoup de mal à exister sur le service de son adversaire. Breakée en milieu de set, elle a eu le mérite de revenir à 5-4, avant de céder à nouveau sa mise en jeu.

Une 2e manche plus équilibrée

La deuxième manche fut beaucoup plus équilibrée et les deux joueuses parvenaient à conserver leur service jusqu'au tie-break. A ce jeu-là, Keys est restée plus puissante et plus régulière que Garcia, ce qui lui a offert la victoire à 7-3 sur sa première balle de match.

Tête de série numéro 22, l'Américaine était logiquement supérieure à la tenniswoman de 28 ans, elle affrontera au 3e tour la Kazakh Elena Rybakina.

