Actualité
Illustration Lyon.

Météo : encore une journée chaude ce lundi à Lyon avec 33 degrés

  • par Clémence Margall

    • Si l’air est plus respirable que ce week-end, il fera encore chaud ce lundi 18 août à Lyon avec 33 degrés attendus au cours de la journée.

    Après un week-end encore étouffant, le mercure est en baisse ce lundi 18 août, mais il fera encore chaud aujourd’hui à Lyon. Ce matin, il fait en effet déjà 19 degrés tandis que le soleil est bleu.

    Dans l’après-midi, le temps restera sec et chaud avec 33 degrés attendus. Le ciel se voilera légèrement en raison de la présence de nuages d’altitude. Les températures devraient néanmoins diminuer dès demain avec le retour des orages dans le Rhône.

    à lire également
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:35
    Météo : encore une journée chaude ce lundi à Lyon avec 33 degrés 07:18
    Parc
    "Ici, on n'a pas de culture maritime" : un été noir de noyades dans le Rhône 17/08/25
    investissement modernisation train
    Deux morts dans une gare de l'Ain : une bagarre aurait précédé le drame 17/08/25
    Ancien homme fort du centre de formation de l’OL, Gérard Drevet est mort 17/08/25
    d'heure en heure
    Lyon : aux urgences de Saint-Joseph Saint-Luc, passage obligatoire par le 15 jusqu’au 25 août 17/08/25
    Police nationale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Un garage automobile visé par une attaque à la voiture-bélier au nord de Lyon 17/08/25
    Thermomètre chaleur métro
    Rhône : fin de la vigilance canicule, le département repasse au vert 17/08/25
    Vénissieux : un homme menace de se suicider avec une arme à feu, le Raid intervient 17/08/25
    Canicule
    Météo à Lyon : la canicule s’essouffle enfin, retour d’un temps plus respirable dès ce dimanche 17/08/25
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Sécurité dans les TCL : Bruno Bernard se félicite, l’opposition démonte ses chiffres 16/08/25
    Isère : une rave party illégale en cours, un gendarme agressé 16/08/25
    Près de Lyon : un jeune homme grièvement blessé dans un accident de voiture 16/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut