Météo : encore une journée chaude ce lundi à Lyon avec 33 degrés

Si l’air est plus respirable que ce week-end, il fera encore chaud ce lundi 18 août à Lyon avec 33 degrés attendus au cours de la journée.

Après un week-end encore étouffant, le mercure est en baisse ce lundi 18 août, mais il fera encore chaud aujourd’hui à Lyon. Ce matin, il fait en effet déjà 19 degrés tandis que le soleil est bleu.

Dans l’après-midi, le temps restera sec et chaud avec 33 degrés attendus. Le ciel se voilera légèrement en raison de la présence de nuages d’altitude. Les températures devraient néanmoins diminuer dès demain avec le retour des orages dans le Rhône.