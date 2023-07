Hélène Geoffroy revient sur l'incendie de Vaulx-en-Velin : "J'en suis sortie transformée"

Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, accompagnée de Bruno Bernard et Grégory Doucet. (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

[Ils ont fait l'actu] Le 16 décembre 2022, dix personnes sont emportées par un incendie dans un immeuble de Vaulx-en-Velin. Près de huit mois plus tard, la maire socialiste de la ville, Hélène Geoffroy, revient sur un épisode dont elle est "sortie transformée".

"J'en suis émue, encore aujourd'hui, évoquer cet épisode n'est pas facile." Près de huit mois plus tard, Hélène Geoffroy, maire socialiste de Vaulx-en-Velin reste "profondément marquée" par l'incendie qui a embrasé un immeuble du Mas du Taureaux au beau milieu d'une nuit d'automne. L'édile nous le confie, elle a longuement hésité à répondre à nos sollicitations, pour ne pas replonger les habitants dans ces évènements. Le 16 décembre 2022, peu avant midi, l'effroi s'empare de la France tandis que le bilan définitif du drame est établi : dix personnes ont perdu la vie, emportées par les flammes à l'aube. "Je suis glacée de l'intérieur. On se rend compte de la tragédie, on prend la mesure des faits", se souvient douloureusement Hélène Geoffroy, première magistrate de Vaulx-en-Velin depuis juillet 2017.

"Je suis glacée de l'intérieur"

Hélène Geoffroy avec des habitants lors de la marche blanche organisée le lendemain de l'incendie. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Sur les images des télévisions françaises, l'édile apparait marquée. Les traits sont creusés, le regard est grave, les larmes montent lorsque, dans un câlin, elle partage la peine d'une habitante. Quelques heures plus tôt, celle qui débuté sa carrière politique en 2001 au conseil municipal de la cité vaudaise, est réveillée avec fracas. "Je suis appelée à environ 4 h du matin par mon adjointe d'astreinte, se remémore-t-elle. Elle me dit, 'il faut que tu viennes il y a un incendie très grave chemin des Barques, il y a des morts, on ne sait pas combien'." Une réalité brutale, à laquelle l'édile doit faire face en responsabilité. Sur place, les pompiers font un point de situation, alors que les opérations de sécurisation de l'immeuble se poursuivent.

"De la frayeur et de la colère"

"Je fais d'abord le tour des habitants, parmi eux, il y a la famille d'un habitant de l'immeuble qui me dit 'on cherche quelqu'un de notre famille'. On apprendra en réalité que cette personne fait partie des victimes, mais sur le moment on ne le sait pas", raconte la native de Creil dans l'Oise. Dans un premier temps, la maire socialiste fait ainsi face au désarroi des habitants, impuissante alors que les pompiers n'ont pas encore identifié les victimes. "Il y a de la frayeur et de la colère, les habitants sont à bout. Il y a des gens qui pleurent, c'est un moment dramatique à plus d'un titre", se souvient l'élue. L'édile ouvre la salle polyvalente Jara pour accueillir les personnes sinistrées, une autre pour les familles en attente de nouvelles d'un de leurs proches, une dernière pour abriter les corps des victimes. L'émotion doit laisser place à l'action coûte que coûte. Les élus municipaux disponibles sont invités à se rendre sur place pour accompagner les habitants et appuyer la maire.

© Julien Barletta

La police scientifique arrive sur les lieux en début de matinée. Un moment particulièrement difficile raconte Hélène Geoffroy : "On me dit il n'y aura pas de résultats avant plusieurs jours. Je me dis ce n'est pas possible, j'ai des familles en pleurs, les gens pleurent dans vos bras." Très vite, un élan de solidarité irradie le quartier populaire du Mas du Taureau, "un lien très fort s'exprime", insiste l'élue. Bouteilles d'eau, couches, lait en poudre, vêtements chauds, couvertures, les dons abondent. L'ampleur du drame oblige élus et habitants à l'action. "Tout de suite on se dit, 'comment on nourrit, comment on loge' et en même temps tout le monde savait quoi faire, le dispositif de l'Etat est bien organisé", insiste-t-elle. La sidération laisse place à l'action. "C'est vers moi que tout le monde s'est retourné, se souvient l'édile, confrontée à l'ardente obligation d'agir. Et d'ajouter : Pendant les trois premiers jours on a très peu dormi. On a vécu au rythme du drame pendant une semaine, jusqu'à l'enterrement, ajoute-t-elle."

"Il a fallu accompagner les vivants, et enterrer les morts"

Lors des rares instants de répits qu'elle s'accorde, l'élue tente de se projeter, de penser à long terme, interpellant le ministre du Logement et la Première ministre sur la situation des copropriétés délabrées, l'immeuble touché devant être rénové dans les prochains mois. "J'ai été secouée. La première semaine, il a fallu accompagner les vivants, et enterrer les morts. Vous avez des images qui restent de ces familles qui ont perdu un proche, se souvient-elle. Et d'ajouter : Mais il fallait apporter une réponse politique, parce qu'en devenant maire, j'ai accepté les responsabilités qui vont avec. Je ne pouvais pas être uniquement dans l'émotion." Huit mois plus tard, les habitants de Vaulx-en-Velin sont toujours profondément marqués, constate Hélène Geoffroy, qui va éditer un guide des bons gestes à adopter en cas d'incendie dans un immeuble. "Il y a ce traumatisme des flammes", ressent l'édile. L'enquête se poursuit, les responsabilités ne sont ainsi toujours pas établies, les sinistrés restant dans l'attente de réponses.

Déjà saisie du sujet lors de son élection en 2017, l'élue socialiste est aujourd'hui d'autant plus investie sur la problématique de la rénovation des copropriétés. "Ce drame, j'en suis sortie transformée dans l'exigence vis à vis des politiques publiques, confie cette socialiste de toujours née de parents fonctionnaire, tout en reconnaissant : Dans le travail que l'on a mené dans les semaines qui ont suivi le drame, il y a des choses que l'on aurait pu mieux faire, mais je crois que les institutions ont su se mobiliser et que l'on peut dire qu'à Vaulx-en-Velin, les habitants ont été autant accompagnés qu'ailleurs."

