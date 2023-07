Le Medef soutient la candidature de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux JO d'hiver 2030

le Medef apporte son soutien à la candidature des Région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux Jeux Olympiques d'hiver 2030.

Les Medef Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Domaines Skiables de France annoncent, dans un communiqué, soutenir "pleinement le projet de candidature commune des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 dans le massif alpin français".

"L'accueil de cet évènement sportif majeur permettra à nos stations d'accélérer leur adaptation au changement climatique. À ce titre, nous saluons l'ambition d'en faire des Jeux durables et neutres en carbone", ajoutent les trois organisations.

"Une formidable opportunité de développement"

"Nous sommes convaincus de la richesse de nos territoires et de notre capacité collective à organiser ensemble cet événement majeur dans les meilleures conditions. C’est une formidable opportunité de développement et de rayonnement pour nos deux régions, et plus globalement pour notre pays !", juge Jean-Luc Raunicher, président du Medef Auvergne-Rhône-Alpes

Pour rappel, le 18 juillet dernier, les deux régions ont officialisé leur candidature pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver 2030. "Nous sommes aujourd’hui prêts à porter cette ambition de faire des Jeux de 2030 une vitrine de l’excellence sportive de notre région, du développement durable de nos massifs alpins et ainsi d’amorcer un nouvel élan pour l’Olympisme français", avait déclaré Laurent Wauquiez.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a quant à elle déclaré auprès de l'AFP : "L‘État est en soutien de cette perspective de candidature, tout en étant très clair sur le fait qu’elle est portée d’abord et avant tout par les deux régions et par le mouvement sportif."

