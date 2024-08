📣 Matinée non stop avec la distribution des kits de fournitures scolaires 📚 ✏️ 📏



➡️ Beau succès populaire avec parents satisfaits et enfants prêts pr la rentrée👌🏼



➡️ Merci aux parents et bénévoles mobilisés aux côtés des élus et agents pr cette distribution 🙏🏼 #VaulxEnVelin pic.twitter.com/4BCVqwtW3T