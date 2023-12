Un point de deal démantelé à Vaulx-en-Velin

Dans la cadre d'une enquête préliminaire réalisée en juin dernier, la police a réussi à démanteler un important point de deal à Vaulx-en-Velin. Six suspects ont été interpellés.

Les faits remontent aux 11 et 13 décembre derniers. Grâce à la collaboration de plusieurs équipes de police depuis juin dernier, les enquêteurs ont réussi à identifier plusieurs individus impliqués dans un important trafic de drogues rue Lakanal à Vaulx-en-Velin. Six suspects ont été interpellés.

Plusieurs drogues saisies sur place

Le 11 décembre, sur le point de deal, qui générait "des troubles important à l'ordre public et des actes de délinquance", l'interpellation d'un individu en possession d'héroïne permettait l'arrestation, le lendemain, des principaux suspects dans ce trafic de drogues. Une perquisition au domicile a permis aux enquêteurs de retrouver, entre autres, "203 grammes de cocaïne rose, 138,8 grammes d'héroïne" ou encore "239 grammes de résine de cannabis" ainsi que 580 euros en liquide, indique le parquet de Lyon.

Sur les six individus arrêtés, trois reconnaissent partiellement les faits. Les trois principaux suspects ont été poursuivis en comparution immédiate du chef de "trafic de stupéfiants", et deux d'entres eux également pour "occupation en réunion d'un espace commun d'immeuble collectif d'habitation empêchant délibérément l'accès ou la circulation des personnes". Deux suspects de 20 et 25 ans ont été placés en détention provisoire. Le dernier, âgé de 23 ans, a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

Le quatrième suspect, un mineur de 17 ans, a été présenté au juge des enfants et placé sous contrôle judiciaire. L'individu de 47 ans interpellé le 11 décembre en possession d'héroïne a été présenté au délégué du procureur et a reçu un "avertissement pénal probatoire pour usage de stupéfiants". Enfin, le dernier suspect, âgé de 20 ans, a vu sa garde à vue levée, "aucune charge ne pouvant être retenue contre lui", conclut le parquet de Lyon.