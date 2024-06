Vaulx-en-Velin : un bug informatique empêche des électeurs de voter

Un bug informatique a empêché plusieurs électeurs de Vaulx-en-Velin de voter ce dimanche lors des élections européennes, les obligeant à se rendre au tribunal d'instance de Villeurbanne pour exercer leur droit de vote.

Ce dimanche d’élection, de nombreux électeurs de Vaulx-en-Velin ont été confrontés à une situation frustrante, comme le rapporte Le Progrès : bien qu'inscrits sur les listes électorales, ils étaient absents des registres de leurs bureaux de vote. La mairie a reconnu un "bug informatique" qui a obligé ces citoyens à se rendre au tribunal d'instance de Villeurbanne pour pouvoir voter, entraînant une affluence inhabituelle.

La file d'attente au tribunal d'instance de Villeurbanne ne cesse de croître depuis le matin. Cette situation, inhabituelle pour un jour d'élection, est en partie due à l'afflux d'électeurs de Vaulx-en-Velin, privés de leur droit de vote à cause d'une erreur technique.

Lire aussi : Élections européennes : la participation à 12h en nette baisse dans le Rhône par rapport à 2019

Pour remédier à ce problème, la mairie de Vaulx-en-Velin a mis en place des navettes entre la municipalité et le tribunal, aidant les électeurs à obtenir les documents nécessaires, y compris une attestation signée par la maire Hélène Geoffroy. Cette attestation précise : "À la suite d'une erreur matérielle, cet électeur s’est retrouvé radié(e) de notre liste électorale sans que nous ayons pu corriger cette erreur." Bien que l'ampleur du bug soit encore inconnue, la municipalité et la Préfecture travaillent ensemble pour permettre aux électeurs de voter.

Des critiques complotistes sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, certains internautes se sont indignés de la situation, qui est la même à Evry. "Ah ben tiens un bug à la mairie de Vaulx en Velin qui empêche de voter, on est méga surpris", commentait un premier. "Evry, Vaulx en Velin, c'est marrant les bugs c'est quand même vachement dans les fiefs du PS vallsiste", ajoutait un second. Le député Manuel Bompard, coordinateur national de La France Insoumise a lui aussi réagi sur X. "Nous avons alerté depuis plusieurs semaines sur le problème des radiations abusives des listes électorales. Si vous êtes dans ce cas, ne lâchez rien : rendez-vous au tribunal de proximité et patientez pour pouvoir voter. Votre voix compte !"