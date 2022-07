Une dizaine de jours après l’agression de trois policiers à la Guillotière, le 20 juillet, le maire de Lyon s’est déplacé dans le quartier ce vendredi matin, à la veille d’une visite sur place du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

24 heures avant un déplacement très attendu du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à Lyon, où il doit notamment rencontrer les policiers blessés le 20 juillet place Gabriel Péri et se rendre dans le quartier des 3e et 7e arrondissements, le maire de Lyon était sur place ce vendredi matin. Lors de cette visite de plusieurs heures à l’abri des caméras et des appareils photo, Grégory Doucet en a profité, comme il l’avait déjà fait il y a quelques mois en présence de la presse cette fois, pour échanger avec les habitants et ses policiers municipaux déployés sur place.

Par la suite, l’édile écologiste a répondu aux questions de BFM Lyon, lors d’un direct organisé depuis la Guillotière. Une intervention très attendue, Grégory Doucet ayant jusque là seulement dénoncé l’agression des trois policiers nationaux, avant de laisser les rênes à ses adjoints Fanny Dubot, la maire du 7e, et Valentin Lungenstrass, l’adjoint aux mobilités.

J'étais ce matin avec la police municipale à la #Guillotiere pour rencontrer ses habitants et commerçants. J'ai écouté leurs difficultés et leur envie de changer le quartier. Une semaine après l'agression de 3 policiers, je veux agir avec sans-froid et détermination ⤵️ pic.twitter.com/uXytFELTxt — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) July 29, 2022

Sécurité et social, deux thèmes étroitement liés pour la mairie

Lors de cette intervention d’une dizaine de minutes, Grégory Doucet a d’abord balayé les critiques de son opposition qui l’accusait de ne pas s’être exprimé sur le sujet, expliquant à nos confrères "j’ai été élu pour être en action, pas pour passer mon temps sur les plateaux télé.Mon exécutif est au travail. Notre mobilisation sur la place Gabirel Péri est pleine est entière. Ce n’est pas seulement le maire de Lyon qui agit, c’est tout notre exécutif qui est au travail ici quotidiennement".

"On a besoin d'aller encore plus loin, [...] d’avoir une mobilisation de moyens à la hauteur des enjeux. […] On cherche perpétuellement à améliorer la situations ici", Grégory Doucet, maire de Lyon

Tout en rappelant la mobilisation déjà importante des forces de l’ordre sur le secteur, avec une présence quotidienne de la police municipale le matin et de la police nationale le reste de la journée avec la BST, l’unité spéciale créée pour la Guillotière. Accompagné de la maire de l’arrondissement et de la députée écologiste de la circonscription Marie-Charlotte Garin, le maire a insisté sur le fait "que tout le monde fait un effort", et que "tous les services de la Métropole, de la Ville et de l’État sont au travail et se coordonnent pour améliorer les différents phénomènes d’incivilités qui sont observés à la Guillotière".

👉 +150 000e pour renforcer les actions sociales et culturelles

👉 100 000e pour le dispositif jeune en errance

👉 Ouverture d'une Maison des Projets pour les habitants

👉 Sensibilisation et renforcement des contrôles pour améliorer la propreté

👉 Plan d'urbanisme à la rentrée — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) July 29, 2022

Pour autant, Grégory Doucet estime qu’il y a "besoin d’aller encore plus loin. Parce que les phénomènes comme l’agression de ces policiers sont extrêmement inquiétants. Je crois qu’on a besoin d’avoir une mobilisation de moyens à la hauteur des enjeux. […] On cherche perpétuellement à améliorer la situations ici. Je ne crois pas que l’on puisse parler d’une dégradation particulière. Je crois qu’au contraire la prise de conscience elle est très forte depuis notre élection en 2020", assure l’élu.

Critiqué par son opposition et notamment de manière très vive par l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb, l'élu écologiste assure "on a constamment augmenté les moyens de réponse, sur le front de la répression, c’est important, mais aussi sur l’accompagnement social. On vient de mettre en place un dispositif d’accompagnement des jeunes en errance [financé à hauteur de 100 000 euros, NDLR], que l’on a construit avec la Métropole et la Préfecture".

Trois policiers lyonnais se font lyncher à la Guillotière alors qu’ils tentaient d’interpeler un délinquant . Mais pendant ce temps pour remplacer l’ancien responsable de la sécurité qui était commissaire de police la ville vient de recruter le responsable finances d’une ville.!! — Gérard Collomb (@gerardcollomb) July 21, 2022

Doucet pas favorable à la "double peine"

Également interrogé sur la nécessité, ou non, de renforcer encore la présence policière sur place, le maire explique qu’il "faut aller plus loin encore pour faire en sorte que sur la place Gabriel Péri il y ait une présence plus importante, plus régulière, c’est ce qu’il faut rappeler au ministre de l’Intérieur, mais je crois qu’il en est conscient". Et de rappeler, aussi, à Gérald Darmanin sa promesse d’augmenter de 300 agents les effectifs de la police nationale à Lyon, "il ne s’agit pas d’en demander toujours plus".

"Les délais, les crimes et les incivilités doivent être sanctionnés pour ce qu’ils sont, la question de l’expulsion, pour moi, n’est pas ce qui nous permettra de résoudre les problèmes sur la durée", Grégory Doucet, maire de Lyon

S’il ne s’est pas exprimé sur la polémique créée par Gérald Darmanin, lorsqu’il avait annoncé l’expulsion d’un homme suspecté d’avoir participé à l’agression des policiers, avant de finalement être mis hors de cause, Grégory Doucet a tout de même évoqué la question de la "double peine", à laquelle le ministre est favorable. "Je ne crois pas que l’on traite les phénomènes de délinquance ou de criminalité avec de nouveaux centres de rétention. Les délais, les crimes et les incivilités doivent être sanctionnés pour ce qu’ils sont, la question de l’expulsion, pour moi, n’est pas ce qui nous permettra de résoudre les problèmes sur la durée. Cela a déjà été établi, la double peine n’est pas efficace en matière de prévention de la délinquance", estime Grégory Doucet. Pour lui, la réponse se trouve plutôt dans la justice, "qui manque aujourd’hui cruellement de moyens".

Les étrangers délinquants n’ont rien à faire sur notre territoire. J’ai donné instruction aux préfets d’observer la plus grande vigilance pour mettre en rétention et expulser de notre pays ces individus qui ne respectent pas notre République. pic.twitter.com/PjBCzaR8Ie — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 25, 2022

