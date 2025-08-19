Des animations autour de My Hero Academia au centre commercial d'Écully

Des animations autour de My Hero Academia seront proposées au centre commercial d'Ecully fin août.

Du 26 au 30 août, le centre commercial Écully grand ouest accueillera des animations dédiées à l'univers de l'animé My Hero Academia. En partenariat avec la plateforme Crunchyroll, l'évènement sera notamment organisé autour d'une reproduction du lycée Yuei.

Un parcours en trois étapes sera mis en place avec une zone d'exposition, un entraînement en quatre épreuves inspirées des héros de la saga, puis une zone photo souvenir.

Un jeu via QR Code permettra des remporter des cadeaux.