Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Au moins six coups de feu tirés sur un immeuble à Villeurbanne

  • par Loane Carpano

    • Dans la nuit du 18 au 19 août, au moins six coups de feu ont été tirés en direction d'une porte d'immeuble rue de la Feyssine à Villeurbanne.

    Au moins six coups de feu ont été recensés sur la porte d'un appartement rue de la Feyssine à Villeurbanne. Selon le Progrès, les faits seraient survenus dans la nuit du 18 au 19 août. Un ou plusieurs individus auraient alors ouvert le feu sur la porte d'entrée de l'immeuble villeurbannais. Au total, quatre douilles de 9mm, assortis de brûlures au sol, ont été prélevées sur place par la police scientifique.

    Les locataires de l'appartement auraient également partagé au Progrès avoir été réveillés et inquiétés par des bruits de pétard et une forte odeur d'essence. La police présume que les malfaiteurs auraient tenté de mettre feu à l'immeuble sans y parvenir.

    Ni l'occupant du logement visé, ni l'adresse de l'appartement n'était connu par les services de police. Une enquête à été ouverte.

    Lire aussi :

    à lire également
    Lyon : un faux compte Facebook annonce la candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    Au moins six coups de feu tirés sur un immeuble à Villeurbanne 18:19
    Lyon : un faux compte Facebook annonce la candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales 18:02
    Une enfant grièvement blessée dans un accident de la route sur l'A89 près de Lyon 17:13
    Des animations autour de My Hero Academia au centre commercial d'Écully 16:37
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Rhône : un jeune automobiliste sans permis et alcoolisé provoque une course-poursuite de 56 km 15:59
    d'heure en heure
    Un entraînement d'OL Lyonnes ouvert au public en septembre 15:23
    "Le mariage de la lâcheté et la bêtise" : à Villeurbanne, la plaque en hommage aux Justes arrachée 14:42
    police Lyon
    Près de Lyon, un exhibitionniste arrêté près d’un jardin d’enfants 14:05
    Métropole de Lyon : une fuite de gaz sur un chantier à Meyzieu perturbe la circulation  13:27
    Spritz Italie
    Lyon : pour ses 30 ans la Cité Internationale deviendra la plus grande trattoria de France 12:54
    Rhône : plus d'un kilo de résine de cannabis retrouvé dans un véhicule après un refus d'obtempérer 12:10
    Interpellé par la gendarmerie, un individu soupçonné d'être à l'origine de plusieurs feux dans le Rhône 11:32
    Rhône : un homme frappe son compagnon à coups de poing, puis tente d'incendier son logement 10:53
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut