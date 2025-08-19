Dans la nuit du 18 au 19 août, au moins six coups de feu ont été tirés en direction d'une porte d'immeuble rue de la Feyssine à Villeurbanne.

Au moins six coups de feu ont été recensés sur la porte d'un appartement rue de la Feyssine à Villeurbanne. Selon le Progrès, les faits seraient survenus dans la nuit du 18 au 19 août. Un ou plusieurs individus auraient alors ouvert le feu sur la porte d'entrée de l'immeuble villeurbannais. Au total, quatre douilles de 9mm, assortis de brûlures au sol, ont été prélevées sur place par la police scientifique.

Les locataires de l'appartement auraient également partagé au Progrès avoir été réveillés et inquiétés par des bruits de pétard et une forte odeur d'essence. La police présume que les malfaiteurs auraient tenté de mettre feu à l'immeuble sans y parvenir.

Ni l'occupant du logement visé, ni l'adresse de l'appartement n'était connu par les services de police. Une enquête à été ouverte.

