Les journées du patrimoine reviennent le week-end des 17 et 18 septembre. Sélection des lieux insolites ouverts aux visiteurs.

Les journées du patrimoine font leur retour les 17 et 18 septembre prochains, pour une 39ème édition sur le thème du réchauffement climatique. Ce rendez-vous annuel sera l'occasion de s'intéresser au patrimoine et à sa conservation, dans le contexte du réchauffement de la planète, de plus en plus tangible dernièrement.

Pour l'occasion, des lieux insolites seront ouverts aux Lyonnais. Pour la première fois, ces derniers pourront visiter les souterrains des anciennes prisons Saint-Paul et Saint-Joseph.

L'hôpital de la Croix-Rousse ouvrira aussi ses portes à ceux qui souhaitent découvrir le bloc opératoire.

Lors de la journée du samedi, le temple maçonnique de Rillieux-la-Pape accueillera aussi les curieux.

La cressonnière de Vaise, ancien parc d'une maison bourgeoise à l'écosystème très riche mais fragile, sera exceptionnellement ouverte aux visiteurs.

Quelques nouveautés sont au programme. Les Lyonnais pourront admirer les anciens ateliers SNCF de La Mulatière à Oullins, ou encore les collections de livres anciens de l'Ecole normale supérieure.