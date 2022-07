29Et si les vacances étaient le moment pour repenser son travail, et prendre un peu de recul ? Lyon Capitale a rencontré Céline Jusot, coach en bilan de compétence et autrice de Dessine-moi un travail.

Qu’est-ce que le travail ? Et si c’était autre chose que notre simple gagne-pain ? Et si ça devait être autre chose que notre simple gagne-pain ? Pour Céline Jusot, le travail est beaucoup plus que cela : « Travailler c’est transformer le monde avec ses talents. Donc il y a une place pour chacun d’autre nous. C’est la question de sens, il existe une espèce de vocation personnelle et c’est super ! Parce que si chacun fait ce qu’il sait faire, le monde ira bien tout simplement. »

C’est grâce à son métier que Céline Jusot réoriente ses clients dans ce sens. « Les bilans de compétences ce sont des moments où les gens, à un moment donné de leur carrière, sentent qu’ils ne sont plus bien et n’ont pas forcément la vision de ce qu’ils veulent faire derrière. Mais ça peut-être à tous les moments de transitions de vie professionnelle. C'est à dire ça peut aussi être un manager qui prend des fonctions managerielles. Mon job c’est vraiment de donner un cadre pour réfléchir différemment que d’habitude. Puisque d’habitude ça ne marche pas. En regardant les choses sous un autre angle et en étant un peu créatif. » Depuis 10 ans, Céline Jusot exerce son métier. Le mot « coach », selon elle, est assez vide de sens, puisque « Globalement, j’aime bien l’idée que j’aide les gens à retrouver de l’envie, de la motivation et de l’élan au travail. » Elle a construit sa méthode de travail et ses activités avec le temps.

Trouver sa vocation est belle et bien possible

« Ma conviction c’est que oui nous avons tous une vocation ! En tout cas, un terrain privilégié. » Dans son livre, la professionnelle parle du concept de l’Ikigaï, qui signifie « raison d’être » en japonais. Trouver et exercer son métier serait donc la clef pour trouver son équilibre. Cela semble idéal, voire utopique ? C’est normal, selon notre coach « Beaucoup ignorent leur vocation. Cela demande de s’arrêter, de réfléchir, et de dessiner son travail. C'est à dire de faire le point, et accepter aussi l’idée que j’ai un intérêt. Nous ne sommes pas obligés de nous forcer, ce qui n'est pas forcément ce que on nous a appris. Beaucoup de gens arrivent dans mon bureau et me dise qu’ils veulent être utile. C’est intéressant, mais je leur demande après de me citer un métier qui n’est pas utile ».

Le travail comme œuvre d’art et le travailleur comme artiste

Finie l’image de Chaplin dans Les temps modernes : « Je crois qu’aujourd’hui le travail a changé ! On a pendant des années fait de la production de masse, d’objets standardisés et les organisations étaient prévues pour ça. Et aujourd’hui, le monde du travail demande d'être plus créatif ; il est plus intellectuel. Cela veut dire que probablement, on n'est plus en mesure de faire 90% de son temps de la production puisque le cerveau ne peut pas produire 90% du temps. Le marché bouge à vitesse grand V, donc on est toujours aujourd’hui en train de réinventer une nouvelle manière de faire les choses et du coup ça demande cette créativité. »

S’il y a bien un mot qui peut résumer la méthode de Cécile Jusot c’est l’art. C’est de là qu’est venu l’idée de son livre Dessine-moi un travail. Pour la coach, dans tous les métiers, les salariés sont en réalité de véritables artistes. « Ce qui est unanimement partagé, quel que soit le métier, c’est l’envie de bien faire son travail, du mieux possible. Le fait de vouloir faire une belle œuvre. Je ne vois pas aujourd’hui quel métier ne demande pas d’inventer des solutions. La créativité ce n’est pas forcément d’être Picasso, mais c’est d’être capable d’inventer. Ma conviction c’est qu’on a tous un potentiel créatif, que souvent notre éducation a bridé. »

Céline Jusot déplore le manque d’utilisation de cette fibre artistique chez les salariés. « Je pense que ce qui est difficile et nouveau pour les gens. Il y a cette espèce de peur de ne pas avoir de cadre. Et c’est là qu’on devient artiste ! S’il n’y a pas de cadre, je peux le créer, l’inventer, faire évoluer les choses, et faire des propositions à mon manager. » L’essor du freelance prend son origine dans ce rejet du conformiste au travail et l’envie de créer son cadre.

Avoir un chef et une hiérarchie ne sont pas forcément une mauvaise chose : « Bien sûr, si notre employeur nous rémunère, on doit faire ce qu’il nous demande. Mais ça ne doit pas nous empêcher de négocier, de proposer et de coconstruire. Parce que finalement, quand je fais ce que je fais de mieux, il y a un double bénéfice [pour soi-même mais également pour l’entreprise]. »

Tout se joue dans le collectif

Le collectif et la construction d’un projet à plusieurs peuvent être vus comme le deuxième pilier de la méthode de Cécile Jusot. « Aujourd’hui, je ne crois pas beaucoup dans l’efficacité de la compétition. Je pense qu’elle bride la créativité. Je crois en la collaboration, la co-construction et l’acceptation de la capacité à se dire que ne sais pas tout faire. » Pour un entretien d’embauche, notre experte ne conseille pas de répondre aux attentes du patron. Mais plutôt d’exposer son projet, puis d’expliquer comment le mettre en œuvre avec son patron. La différence n’a pas l’air grande, et pourtant c’est là que réside la clef du succès.

Dans Dessine-moi un travail, la dernière partie du livre traite du travail collectif. « Pour moi, c’est vraiment ça l’enjeu et la clef. C’est à la fois comment chaque personne va pouvoir faire le job et être capable de formaliser : voilà moi ce que j’ai vraiment envie de faire, au service de quoi et avec quel talent. Nous avons toujours des partenaires, des homologues, des pères. C’est une histoire d’état d’esprit. »

Les ressources naturelles ne touchent pas seulement la planète

Céline Jusot avoue avoir été fortement inspiré par la phrase « On ne peut donner que ce dont on est rempli ». L’experte compare les ressources naturelles de la planète avec celles que chaque personne détient : « C’est marrant parce que toutes ses histoires de ressources naturelles parait être une évidence pour la planète mais pas pour nous. Pourtant je pense qu’on doit préserver nos ressources naturelles. Et c’est essentiel. Pour moi, aujourd’hui, cette question de la gestion de notre temps et de l'acceptation que ne nous sommes pas et que nous n'avons pas intérêt à être 100% de production. »

Les entreprises doivent commencer à réfléchir pour que les salariés puissent allier temps de travail et temps personnel, sans que les deux interfèrent. De plus en plus de PME essayent la semaine de 4 jours. Cette requête a toujours été demandée par les salariés et les syndicats, mais c’est seulement depuis le covid que les patrons sautent le pas. « Je trouve que c’est intéressant comme initiative. Il faut se demander comment chacun, on va se donner du moment de ressourcement. La question du temps c’est ce qui a déclenché la vague de questionnement du covid. »

Le covid comme révélateur

En effet, comme beaucoup d’experts dans l’accompagnement et le coaching, Céline Jusot a vu un avant/après important avec le covid et le confinement. « J’ai toujours cette image des gens, comme des hamsters dans une roue qui d’un coup s’est arrêtée. Qui se retournent, et puis se disent : tiens mais en fait à quoi ça sert tout ça ? Et pourquoi je cours autant ? Est-ce que ça me convient ? Il y a eu un re-questionnement ! »

Pour la coach, cette période a été particulièrement bénéfique pour les personnes, sur le plan professionnel. Ce re-questionnement a amené la plupart de ses clients a demandé son aide. « Les gens doivent retrouver du goût et soient surtout forces de proposition. C’est ça qui m’intéresse, c'est ça vraiment pour moi le job que je fais ».

Le confinement a également été bon pour Céline Jusot car cela lui a permis d’écrire son livre. « C’était comme un copain que j’avais à côté de moi pendant le confinement et de temps en temps j’allais lui parler. Je mettais mes réflexions de la journée et toutes les expériences que j’ai eu en 10 ans. C’est un best-off de ce qui m’aide vraiment dans mon activité ou ce dont j’ai l’impression que ça aide vraiment mes clients. » Dessine-moi un travail regroupe donc plusieurs activités pouvant être faites en autonomie. Céline Jusot ne donne aucune consigne de lecture, elle préfère laisser libre cours à l’imagination de ses lecteurs afin qu’ils réveillent l’artiste qui sommeille en eux.