Un faux compte Facebook annonçant la candidature officielle de Jean Michel Aulas aux élections municipales 2026 a berné quelque 3 400 abonnés.

Si le nom du compte "Jean-Michel Aulas officiel candidat Lyon 2026" aurait pu semer le doute, les proches de l'ancien président de l'OL ont rapidement démenti toute implication. Interrogé par le Progrès, son groupe de soutien "Génération Aulas" dénonce un "faux compte", n'ayant rien à voir avec Jean-Michel Aulas ou ses proches.

Le faux compte Facebook est déjà suivi par plus de 3 000 personnes.

Il faudra donc encore s'armer de patience avant une annonce officielle de la part de celui qui semble vouloir continuer à faire planer le suspense. A ce jour, ce dernier n'est toujours pas enregistré de parti politique à la commission des comptes de campagne et des financements politiques.

