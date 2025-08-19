Actualité
L’ancien président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Lyon : un faux compte Facebook annonce la candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales

  • par Loane Carpano

    • Un faux compte Facebook annonçant la candidature de Jean-Michel Aulas aux prochaines élections municipales de Lyon a berné plusieurs internautes.

    Un faux compte Facebook annonçant la candidature officielle de Jean Michel Aulas aux élections municipales 2026 a berné quelque 3 400 abonnés.

    Si le nom du compte "Jean-Michel Aulas officiel candidat Lyon 2026" aurait pu semer le doute, les proches de l'ancien président de l'OL ont rapidement démenti toute implication. Interrogé par le Progrès, son groupe de soutien "Génération Aulas" dénonce un "faux compte", n'ayant rien à voir avec Jean-Michel Aulas ou ses proches.

    Faux compte Facebook Aulas
    Le faux compte Facebook est déjà suivi par plus de 3 000 personnes.

    Il faudra donc encore s'armer de patience avant une annonce officielle de la part de celui qui semble vouloir continuer à faire planer le suspense. A ce jour, ce dernier n'est toujours pas enregistré de parti politique à la commission des comptes de campagne et des financements politiques.

    Lire aussi : Jean-Michel Aulas repousse de nouveau l'annonce de sa candidature aux municipales 2026

    Une enfant grièvement blessée dans un accident de la route sur l'A89 près de Lyon

