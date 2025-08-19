Actualité
Rhône : un jeune automobiliste sans permis et alcoolisé provoque une course-poursuite de 56 km

  • par Nathan Bigué

    • Les forces de l'ordre ont poursuivi un automobiliste sur plus de 50 km au départ de Saint-Etienne. Il a finalement été interpellé dans le Rhône.

    Une course-poursuite sur plus de 50 km, entre Saint-Etienne et le Rhône, est survenue lundi 18 août au matin, vers 4 heures. Refusant de se soumettre aux injonctions de la Brigade anticriminalité, l'automobiliste a poursuivi sa route et s'est engagé à vive allure en direction de Lyon, relatent Le Progrès et TL7.

    Le fuyard a alors tenté de fuir aux forces de l'ordre en empruntant la RN88, puis l'A47, atteignant la vitesse de 160 km/h. Âgé de 20 ans, cet habitant de la vallée du Gier a finalement terminé sa course de 56 km dans une impasse à Irigny, dans le Rhône.

    Le conducteur positif à l'alcool

    Le conducteur a été interpellé. Il circulait avec un permis de conduire suspendu et un véhicule non assuré. Le test d'alcoolémie a révélé un taux d'1,34 gramme d'alcool dans le sang. Placé en garde à vue, l'individu sera prochainement convoqué devant un juge pour refus d’obtempérer aggravé avec mise en danger d’autrui, défaut de permis et défaut d’assurance.

    À bord de la voiture, les policiers ont également retrouvé une passagère en état de stress. Au cours de la poursuite, elle avait multiplié les signes d'appel.

    Un entraînement d'OL Lyonnes ouvert au public en septembre

