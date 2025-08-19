Les forces de l'ordre ont poursuivi un automobiliste sur plus de 50 km au départ de Saint-Etienne. Il a finalement été interpellé dans le Rhône.

Une course-poursuite sur plus de 50 km, entre Saint-Etienne et le Rhône, est survenue lundi 18 août au matin, vers 4 heures. Refusant de se soumettre aux injonctions de la Brigade anticriminalité, l'automobiliste a poursuivi sa route et s'est engagé à vive allure en direction de Lyon, relatent Le Progrès et TL7.

Le fuyard a alors tenté de fuir aux forces de l'ordre en empruntant la RN88, puis l'A47, atteignant la vitesse de 160 km/h. Âgé de 20 ans, cet habitant de la vallée du Gier a finalement terminé sa course de 56 km dans une impasse à Irigny, dans le Rhône.

Le conducteur positif à l'alcool

Le conducteur a été interpellé. Il circulait avec un permis de conduire suspendu et un véhicule non assuré. Le test d'alcoolémie a révélé un taux d'1,34 gramme d'alcool dans le sang. Placé en garde à vue, l'individu sera prochainement convoqué devant un juge pour refus d’obtempérer aggravé avec mise en danger d’autrui, défaut de permis et défaut d’assurance.

À bord de la voiture, les policiers ont également retrouvé une passagère en état de stress. Au cours de la poursuite, elle avait multiplié les signes d'appel.

