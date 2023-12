Cette année encore, les hôtels et restaurants de Lyon devraient faire le plein à l'occasion de la Fête des lumières.

Pendant quatre jours, toute la ville de Lyon s'apprête à vivre au rythme de la Fête des lumières. L'édition 2023 débute jeudi 7 décembre et se poursuit jusqu'au dimanche 10 décembre. Au total, entre 1,8 et 2 millions de personnes sont attendues à Lyon durant ce long week-end et les hôtels de la métropole affichent un taux de remplissage de près de 80% sur la période.

"Un chiffre équivalent à ce qu'on avait les années précédentes, se réjouit l'Office du tourisme de Lyon. Ce qui change cette année, c'est la durée moyenne de séjour, un peu plus longue, ce qui est plutôt un bon signe pour tout l'écosystème lyonnais"

La situation du pays, avec le plan Vigipirate rehaussé au niveau "Urgence attentat" et les derniers évènements ayant notamment touchés la capitale la semaine dernière, ne semblent pas avoir eu d'impact sur les réservations des touristes pour cette Fête des lumières 2023. "Si des gens ont annulé, d'autres ont pris des réservations ces derniers jours. Nous ne sommes pas inquiets par rapport à cela, ça ne devrait pas avoir d'impact sur les festivités" poursuit l'Office du tourisme.

"Tous les restaurateurs sont prêts pour la Fête des lumières"

Thibault Salvat, président de la branche restauration Umih 69

Si les hôtels devraient donc faire le plein, les restaurants de la capitale des Gaules devraient, eux aussi, pouvoir tirer parti des quatre jours de fête. Avec une clientèle composée à 50% de visiteurs français, de 25% d'étrangers pour autant de locaux, les restaurateurs s'attendent "à faire une belle fête " explique Thibault Salvat, président de la branche restauration à l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Rhône. "Tous les restaurateurs sont prêts, tout le monde a commandé et a rempli ses stocks pour le weekend" complète-t-il.

Des festivités dans toute la ville de Lyon

Cette année encore, les festivités ne se concentreront pas seulement sur la Presqu'île de Lyon. Des œuvres seront ainsi visibles au parc de la Tête d'Or, au parc Blandan, à la Manufacture des tabacs ou encore à La Duchère. Une bonne nouvelle selon Thibault Salvat : "Cette dispersion va faire profiter économiquement d'autres quartiers de la ville" explique le restaurateur. "Avec ce programme aux quatre coins de la ville, on retrouve un peu l'esprit de la Fête des lumières des débuts, où il y avait des œuvres à voir dans tous les quartiers de Lyon".

Après une année 2023 "morose pour beaucoup de restaurateurs", l'Umih 69 voit en ce weekend une "bouffée d'oxygène bienvenue". "Certains restaurants ont été dans le dur toute l'année au niveau de la fréquentation. La Coupe du monde de rugby en septembre et octobre a été positive en ramenant quelques touristes en ville. Mais on espère vraiment tous profiter de cette belle fête jusqu'à dimanche" conclut Thibault Salvat.

