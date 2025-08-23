Actualité
Photo d’illustration (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

À Villeurbanne, une canalisation percée prive plusieurs habitations d’eau

  • par Clémence Margall

    • Aux alentours de 8 heures, vendredi 22 août, une canalisation a été percée à proximité de la place des Maisons Neuves, à Villeurbanne, privant plusieurs habitations d’eau durant plusieurs heures.

    Alors que les travaux concernant le BHNS se poursuivent entre Lyon et Villeurbanne, une canalisation située à proximité de la place des Maisons Neuves, à l'Est de Lyon, a été percée vendredi 22 août aux alentours de 8 heures, rapportent nos confrères du Progrès. La canalisation aurait été endommagée par une foreuse, provoquant une importante inondation.

    Environ 500 personnes ont été privées d’eau durant l’intervention des techniciens de la régie Eau publique du Grand Lyon. La Métropole de Lyon précise également que la régie doit désormais "enclencher la réparation de la canalisation d’eau qui a été endommagée." Une distribution de bouteilles d’eau a eu lieu hier pour pallier le manque.

