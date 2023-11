Lyon : TCL renforce son dispositif pour la Fête des lumières 

Pour la Fête des lumières, qui se déroulera du jeudi 7 au dimanche 10 décembre, TCL annonce un "dispositif d’envergure exceptionnel" pour les usagers.

Afin de répondre au mieux à la très forte demande des visiteurs de la Fête des lumières, qui se déroulera du jeudi 7 au dimanche 10 décembre, TCL a prévu "la mise en place d’un dispositif d’envergure exceptionnel, qui prévoit notamment la mobilisation de près de 2000 agents TCL, jour et nuit", annoncent Sytral Mobilités et la Métropole de Lyon.

Les lignes de métro et de tramway renforcées

Les lignes de métro circuleront jusqu’à 2 heures du matin dès le jeudi soir, et ce, jusqu’à la nuit du 9 au 10 décembre. Le trafic de toutes les lignes sera également renforcé durant les quatre jours. Et pour assurer la bonne gestion de flux de visiteurs, ainsi que la sécurité de tous, ce sont 600 agents qui seront mobilisés.

Les lignes de tramway T1 et T3, tout comme le funiculaire, circuleront quant à eux jusqu’à 1 heure du matin. Le tramway T4 circulera jusqu’à 00h30.

Lignes de bus et parc relais

Dès 16 heures, les 7,8 et 9 décembre, ainsi qu’à 15 heures le 10 décembre, les bus ne circuleront plus dans les secteurs de la Presqu’Île, le Vieux-Lyon et autour des parcs de la Tête d’Or et Blandan. Des déviations et des terminus spéciaux seront mis en place pour certaines lignes. En revanche, les lignes Pleines Lune circuleront à leurs horaires et trajets habituels pendant les quatre jours.

Les 24 parcs relais de la métropole réservés aux usagers TCL resteront ouverts jusqu’à 3 heures du matin pour permettre aux visiteurs de pouvoir rejoindre le centre-ville en transport en commun.

Prix des tickets et gratuité le 8 décembre

Le ticket "TCL en Fête" sera proposé au prix de 3,50 euros par jour pour se déplacer sans limite dès 16 heures et jusqu’à la fin du service.

Le ticket "Famille" permettra a des groupes de 2 à 5 personnes (avec ou sans lien de parenté) de se déplacer en illimité toute la journée pour 6,50 euros.

Les tickets 24, 28 ou 72 heures seront valables sur l’ensemble du réseau TCL dès la première validation pour des tarifs de 6,50, 12,50 et 17 euros.

Comme chaque année, le 8 décembre, l’ensemble du réseau TCL sera gratuit dès 16 heures et jusqu’à la fin du service. En plus des sites de vente habituels, l’agence mobile TCL sera installée les 7, 8 et 9 décembre de 18 heures à 23 heures sur la place Bellecour pour aider au mieux les voyageurs.

Plus d’informations : https://www.tcl.fr/FDL_2023