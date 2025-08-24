Actualité
Illustration Lyon.

Météo : encore une belle journée et des températures estivales ce dimanche à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La journée sera une nouvelle fois ensoleillée ce dimanche 24 août et les températures remontent avec 27 degrés attendus à Lyon cet après-midi.

    Le soleil dominera encore le ciel de Lyon ce dimanche 24 août. La journée commence une nouvelle fois sous un beau ciel bleu, mais les températures restent fraîches avec seulement 12 degrés.

    Dans l’après-midi, le temps sera toujours ensoleillé bien que quelques nuages d’altitude viendront ternir l’éclat du soleil. Côté températures, elles seront estivales avec 27 degrés attendus au meilleur de la journée.

