Originaires de Lyon, ils tentent de braquer une boutique Orange dans l’Oise, deux sont interpellés

Quatre individus originaires de Lyon ont tenté de braquer une boutique Orange dans l'Oise, sans succès. Deux d'entre eux ont été interpellés. Le plus âgé a été condamné à deux ans de prison ferme.

Peu après 11 heures, mardi 19 août, un véhicule volé dans le département de l’Isère se gare devant une boutique Orange de Trie-Château, dans l’Oise. À son bord, quatre individus de la région lyonnaise qui ont l’intention de le braquer. Comme le rapportent nos confrères du Parisien, trois d’entre eux sortent alors du véhicule et se dirigent vers le magasin. Mais voilà, les employés de la boutique avaient déjà repéré le véhicule et verrouillé les portes du magasin.

Deux suspects interpellés, les autres sont toujours en fuite

Malgré leurs efforts, les malfrats n’ont pas eu d’autre choix que de s’enfuir les mains vides. Rapidement prévenues, les forces de l’ordre se mettent à leur recherche et parviennent à retrouver la voiture abandonnée dans un champ à Liancourt-Saint-Pierre, une commune du département. Deux des quatre braqueurs sont finalement identifiés puis interpellés et placés en garde à vue aux alentours de 15 heures. Les autres sont toujours en fuite.

Le premier suspect, un homme de 26 ans domicilié près de Lyon, a été condamné par le tribunal de Beauvais à une peine de deux ans de prison ferme avec maintien en détention, ayant déjà été condamné à dix reprises. Le second, un mineur de 17 ans, sera jugé ultérieurement par le tribunal pour enfant.