Un passager fait une crise de démence, un avion reliant Lyon à Porto fait demi-tour en urgence

Le 22 août, un avion de la compagnie EasyJet a été obligé de faire demi-tour après qu’un passager a fait une crise de démence et tenté de rentrer dans le cockpit.

Grosse frayeur pour ces 150 passagers et le personnel de ce vol reliant Lyon à Porto, au Portugal, vendredi 22 août. Alors qu’un avion de la compagnie EasyJet venait de décoller de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, un passager portugais âgé d’une vingtaine d’années a commencé à se montrer agressif. Selon nos confrères du Progrès, il aurait d’abord bousculé des membres du personnel avant de tenter de rentrer dans le cockpit, laissant craindre un possible détournement.

La tour du contrôle de l’aéroport a quant à elle été prévenue par le pilote, ainsi que la police aux frontières de Lyon Saint-Exupéry. Face à cette scène surréaliste, l’avion a été forcé de faire demi-tour. Le suspect a finalement été maîtrisé par d’autres passagers avant d’être interpellé par la police aux frontières, peu après 19 heures.

Toujours selon nos confrères, l’homme a été placé en garde à vue avant d’être transféré à l’hôpital Édouard Herriot de Lyon. Il aurait vraisemblablement fait une crise de démence et devrait être entendu à l’issue de sa prise en charge médicale. Les autres passagers ont quant à eux pu redécoller aux alentours de 22 heures.