Actualité
easy jet lyon madrid
Easy Jet ouvre une nouvelle ligne depuis Lyon.

Un passager fait une crise de démence, un avion reliant Lyon à Porto fait demi-tour en urgence

  • par Clémence Margall

    • Le 22 août, un avion de la compagnie EasyJet a été obligé de faire demi-tour après qu’un passager a fait une crise de démence et tenté de rentrer dans le cockpit.

    Grosse frayeur pour ces 150 passagers et le personnel de ce vol reliant Lyon à Porto, au Portugal, vendredi 22 août. Alors qu’un avion de la compagnie EasyJet venait de décoller de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, un passager portugais âgé d’une vingtaine d’années a commencé à se montrer agressif. Selon nos confrères du Progrès, il aurait d’abord bousculé des membres du personnel avant de tenter de rentrer dans le cockpit, laissant craindre un possible détournement.

    La tour du contrôle de l’aéroport a quant à elle été prévenue par le pilote, ainsi que la police aux frontières de Lyon Saint-Exupéry. Face à cette scène surréaliste, l’avion a été forcé de faire demi-tour. Le suspect a finalement été maîtrisé par d’autres passagers avant d’être interpellé par la police aux frontières, peu après 19 heures.

    Toujours selon nos confrères, l’homme a été placé en garde à vue avant d’être transféré à l’hôpital Édouard Herriot de Lyon. Il aurait vraisemblablement fait une crise de démence et devrait être entendu à l’issue de sa prise en charge médicale. Les autres passagers ont quant à eux pu redécoller aux alentours de 22 heures.

    à lire également
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    easy jet lyon madrid
    Un passager fait une crise de démence, un avion reliant Lyon à Porto fait demi-tour en urgence 10:56
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce dimanche 10:10
    Ligue 1 : l’OL brille et s’impose 3 - 0 face à Metz 09:35
    Météo : encore une belle journée et des températures estivales ce dimanche à Lyon 09:12
    Olympique lyonnais - Groupama Stadium
    Pour cette 2e journée de Ligue 1, l’OL reçoit Metz ce samedi 23/08/25
    d'heure en heure
    Originaires de Lyon, ils tentent de braquer une boutique Orange dans l’Oise, deux sont interpellés 23/08/25
    "On ne peut pas faire n'importe quoi" : la Métropole de Lyon répond au paysagiste qui entretient les espaces verts "abandonnés" 23/08/25
    Lyon : des activités pour les tout-petits en septembre au musée des Confluences 23/08/25
    Rhône : il est contrôlé par la gendarmerie, une serre de culture de cannabis découverte chez lui 23/08/25
    À Villeurbanne, une canalisation percée prive plusieurs habitations d’eau 23/08/25
    gendarme
    Rhône : il commet dix vols par effraction dans un centre de traitement de déchets à Ampuis 23/08/25
    Métropole de Lyon : 16 700 tonnes de compost ont été produites depuis 2021 23/08/25
    manifestation palestine
    Une nouvelle mobilisation contre la famine à Gaza ce samedi à Lyon 23/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut