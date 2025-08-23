Actualité
Le compost une fois terminé ressemble un peu à de la terre mouillée. Entreprise Les Alchimistes à Vénissieux.

Métropole de Lyon : 16 700 tonnes de compost ont été produites depuis 2021

  • par Clémence Margall

    • Entre 2021 et 2024, ce sont 16 700 tonnes de compost qui ont été produites et en partie réinjectées dans les sols de la métropole lyonnaise.

    Avec ses 2 632 bornes de collecte, 33 500 composteurs individuels et ses 1 000 sites de compostage partagés, la Métropole de Lyon fait de la collecte des déchets une priorité. Un pari qui semble payant pour la collectivité écologiste puisqu’entre 2021 et 2024, ce sont 16 700 tonnes de compost qui ont été produites puis en partie réinjectées dans les sols du territoire.

    Lire aussi : La Métropole de Lyon installe son 1000e site de compostage collectif

    76 % des composts revendus

    Dans un communiqué diffusé vendredi 22 août, la Métropole de Lyon indique par ailleurs que 76 % de ces composts sont vendus dans l’agglomération ou dans un rayon de moins de 50 kilomètres de celle-ci. Dans le détail, 54 % reviennent à des agriculteurs à prix tarifaire bas, 38 % à des entreprises du paysage et 8 % à des particuliers, des communes ou des entreprises de travaux publics.

    En partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Rhône, l’ISARA, le CTIFL et le Bureau Technique des Maraîchers, plusieurs exploitations agricoles de l’Est lyonnais et du Val de Saône testent la valeur fertilisante de ce compost depuis 2023, indique encore la Métropole de Lyon. La démarche doit se poursuivre jusqu’en 2026.

    Lire aussi : De la borne au compost, le parcours des déchets de la métropole de Lyon

