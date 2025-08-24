Actualité
Corentin Tolisso. @OL

Ligue 1 : l’OL brille et s’impose 3 - 0 face à Metz

  • par Clémence Margall

    • Pour cette 2e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a su maîtriser le match en s’imposant 3 buts à 0 sur la pelouse du Groupama Stadium face à Metz.

    Après un été prometteur et un premier match de Ligue 1 réussi, l’Olympique Lyonnais poursuit sa lancée pour cette 2e journée. Les Gones se sont en effet imposés hier soir sur la nouvelle pelouse du Groupama Stadium 3 buts à 0 face au FC Metz.

    Après 20 minutes assez compliquées, Malick Fofana est parvenu à ouvrir le score à la 25e minute. Cinq minutes plus tard, son coéquipier Corentin Tolisso enfonçait le clou en inscrivant le second but pour les Lyonnais. Adam Karabec, le milieu offensif Tchèque prêté à l’OL, a lui aussi brillé hier en marquant le 3e but du match à la 83e minute.

    Après cette victoire, l’OL affrontera l’Olympique de Marseille le 31 août prochain, toujours au Groupama Stadium.

    Météo : encore une belle journée et des températures estivales ce dimanche à Lyon

