L’édition 2023 de la Fête des lumières va se dérouler dans un contexte sécuritaire très lourd après deux attentats mortels survenus en moins de deux mois en France.

On savait le contexte sécuritaire très tendu au moment de l’annonce de la programmation de la Fête des lumières début novembre, quelques semaines seulement après l’assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, mais depuis la tension est encore montée d’un cran. Alors que la Première ministre avait élevé le plan Vigipirate au niveau "Urgence attentat" sur l’ensemble du territoire dans la foulée de l’attentat d’Arras le 13 octobre, l’Hexagone a connu un nouvel attentat. Le 2 décembre, un touriste allemand de 23 ans a perdu la vie dans une attaque à l’arme blanche à Paris, qui a fait deux autres blessés.

Trois périmètres de sécurité fermés

C’est donc sous haute tension face à la menace terroriste que le coup d’envoi de la Fête des lumières sera donné jeudi 7 décembre, sachant que comme l’année dernière 2 millions de spectateurs sont attendus sur les quatre soirs des festivités. Déjà extrêmement élevé depuis les attentats de 2015 et "ayant fait ses preuves dans des contextes sécuritaires compliqués", estime Juliette Brossard-Trignat, la préfète du Rhône déléguée à la défense et la sécurité, le dispositif de sécurité des éditions précédentes est reconduit.

"Le dispositif a déjà fait se preuves" Juliette Brossard-Trignat, préfète du Rhône déléguée à la défense et la sécurité

Dans les faits, exception faite des années Covid, le "dispositif exceptionnel" mis en place depuis 2016 "n’a jamais été retiré", selon le patron de la police du Rhône Nelson Bouard. "Nous sommes donc restés à un niveau de sécurité très élevé avec des contrôles périmétriques, un périmètre d’accès protégé, des agents de sécurité privés, renforcés par des CRS", mais aussi des policiers municipaux et nationaux précise le contrôleur général de la police.

Trois périmètres, fermés aux véhicules et dont l’accès sera sujet à des fouilles et des palpations aléatoires, seront donc mis en place dès 18 heures de jeudi à vendredi et dimanche à partir de 17 heures. Le plus important englobe la Presqu’île, les pentes de la Croix-Rousse, la basilique de Fourvière et le Vieux-Lyon. Quand aux deux autres, ils seront une nouvelle fois établis autour des parcs Blandan et de la Tête d’Or.

Le périmètre de sécurité de la Fête des lumières 2023. (Crédit Ville de Lyon)

Une "montée en gamme" du dispositif

Compte tenu des attentats d’Arras et de Paris, "des disposions particulières" ont toutefois été prises par les forces de l’ordre, la préfecture du Rhône et la Ville de Lyon. "Nous sommes montés encore un peu plus en gamme", reconnaît Neslon Bouard. L’accent a notamment été mis sur l’amélioration des plans d’évacuation et la détection d’explosifs, grâce à la mobilisation de nombreuses équipes cynophiles, pour procéder à des levées de doutes plus rapidement, ou au besoin mettre en place un périmètre de protection. À cela s’ajoute une augmentation du nombre d’équipes de policiers mobilisés à proximité des oeuvres et sur les cheminements entre les animations, qui sont au nombre de 32 cette année, réparties sur 29 sites et 7 arrondissements. "À chaque fois, il y aura [à proximité, NDLR] plusieurs dizaines de policiers équipés de manière suffisante", assure le chef de la Direction départementale de la sécurité publique.

"Nous avons augmenté nos moyens de réactions à des agressions importantes" Nelson Bouard, directeur départemental de la police nationale

En quelques chiffres, ce sont 500 policiers nationaux qui seront mobilisés, dont 50% proviennent d’autres départements, des membres du Raid, la CRS83 installée à Chassieu, une unité anti-drones, une équipe NRBC spécialisée dans les risques nucléaires et bactériologiques, mais aussi 200 policiers municipaux, 400 agents de sécurité en ville, 550 agents de sécurité dans les transports en commun ou encore 130 pompiers du SDMIS et 120 secouristes de la Croix-Rouge. "Toutes les composantes de la police vont être mobilisées au cours des soirées", résume Nelson Bouard.

Le dispositif en chiffre

3 périmètres de sécurité

220 policiers municipaux

500 policiers nationaux

400 agents de sécurité

550 agents de sécurités sur le réseau de transports

130 pompiers du SDMIS

120 secouristes de la Croix-Rouge

13 postes de secours

Drones, alcool, marchants ambulants... interdits

Régulièrement sujet à débat ces deniers temps, le déploiement de drones par les forces de l’ordre, qui a par exemple été contesté, mais autorisé, pour sécuriser le marché de Noël de Strasbourg, n’a pour le moment pas été jugé utile. La couverture vidéo du périmètre de la Fête des lumières serait ainsi "quasiment totale". En cas de besoin, des aéronefs de la police pourraient toutefois être déployés.

De manière plus pratique, des sens de circulation seront une nouvelle fois mis en place sur le périmètre de la Presqu’île, à Saint-Jean et au parc de la Tête d’Or. Durant les quatre jours de fête, des interdictions vont également régir la consommation d’alcool sur la voie publique, la détention de pétards, de fumigènes, de chiens de première et deuxième catégorie ou encore la présence de marchands ambulants.

