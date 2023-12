Re-dessine-moi des Lumières ! : La Fresque des Lyonnais s’anime en s’illuminant sous la main de Gilbert Coudène, l’un de ses créateurs, et d’Étienne Guiol. Ici Paul Bocuse reprend vie au milieu des légumes et des volailles. (Photo Hadrien Jame)

La Fête des lumières 2023 a réuni plus de 2 millions de visiteurs à Lyon durant le week-end. Certains lieux, comme la place des Terreaux, ont attiré une foule considérable.

L'édition 2023 de la Fête des lumières s'est terminée dimanche soir, sous la pluie. Mais malgré le temps qui n'a pas toujours été au rendez-vous, cette nouvelle édition de la grande fête lyonnaise a fait le plein. Plus de 2 millions de visiteurs ont ainsi déambulé tout le week-end dans les rues de Lyon pour admirer les nombreuses œuvres présentées, avec "une augmentation de la fréquentation sur les sites principaux" explique la ville dans un communiqué.

96 000 euros pour les Lumignons du Cœur

Le parc de la Tête d'Or, qui accueillait cette année pas moins de six œuvres, a ainsi réuni 186 000 visiteurs soit un peu plus que l'année dernière où le parc avait accueilli en moyenne 40 000 personnes chaque soir. Les longues files d'attente pour accéder au parc lyonnais ont témoigné du succès du lieu cette année. Les Lumignons du Cœur, présents à l'entrée du parc, et qui avaient pour objectif de soutenir la fondation Léon Bérard, ont récolté 96 000 euros qui "viendront abonder l’achat d’un nouvel appareil de pointe dans la recherche contre le cancer".

La place des Terreaux a également fait le plein et a attiré pas moins de 920 000 visiteurs sur l'ensemble du weekend pour admirer Cellulo/d qui offrait "un voyage dans le temps en compagnie des frères Lumière". L'œuvre Evanescent, place Bellecour, a, elle, reçu le prix du public du Trophée des Lumières catégorie "coup de cœur". Dans le Vieux-Lyon, la cathédrale Saint-Jean et son œuvre Kernel3 ont attiré 660 000 visiteurs. Enfin, la projection sur la Fresque des Lyonnais, réalisée par les Allumeurs de Rêves a été l'une des œuvres les plus commentées de cette édition 2023.

Une très bonne fête pour les hôtels et restaurants

Du côté des restaurants de Lyon et de la métropole aussi, cette Fête des lumières a été une réussite. "Le fait que l'horaire ait été avancé d'une heure par rapport à l'année dernière a été vraiment bénéfique pour notre métier" explique Thierry Fontaine, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 69. Si le jeudi soir les restaurants n'ont pas affiché complets, vendredi et samedi ont été deux très bonnes journées pour les professionnels.

Selon l'Umih, le taux d'occupation moyen des hôtels de la Métropole de Lyon sur les quatre jours a été de 78,1%, avec presque 90% pour le samedi soir, soit une progression de 4,2% par rapport à l'année dernière et de 3,2% par rapport à la période d'avant Covid. Une "très bonne édition pour tout le secteur" résume Thierry Fontaine au surlendemain de cette nouvelle Fête des lumières.