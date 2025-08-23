Actualité
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Rhône : il commet dix vols par effraction dans un centre de traitement de déchets à Ampuis

  • par Clémence Margall

    • Un homme a été interpellé le 27 juillet dernier pour avoir commis plusieurs vols par effraction sur un site de traitement de déchets à Ampuis, dans le Rhône.

    Depuis le mois d’avril, de nombreux vols par effraction ont été constatés dans un centre de traitement de déchets à Ampuis, dans le Rhône. Selon nos confrères du Progrès, la gendarmerie de la commune a alors installé un dispositif de surveillance permettant, le 27 juillet dernier, l’interpellation d’un suspect.

    Ce dernier correspondait au descriptif du mis en cause. Il a finalement été arrêté sur les lieux. Placé en garde à vue, le suspect a reconnu dix vols commis sur le site entre les mois d’avril et juillet, ainsi que deux vols sur un site de Vienne (Isère). L’homme sera bientôt convoqué devant le tribunal judiciaire de Lyon.

