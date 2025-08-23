Actualité

Lyon : des activités pour les tout-petits en septembre au musée des Confluences

  • par Clémence Margall

    • Dès le mois de septembre, le musée des Confluences de Lyon élargit son offre en proposant différentes activités pour les plus petits.

    Au musée des Confluences de Lyon, la découverte et la culture n’ont pas d’âge. Dès le mois prochain, le musée élargit son offre pour proposer des activités aux plus jeunes, allant des bébés jusqu’aux enfants de 12 ans, afin de les "sensibiliser à la fragilité du monde qui les entoure."

    Lire aussi : Exposition "Amazonies" au Musée des Confluences : "La forêt est le poumon de la vie"

    Pour les bébés et les jeunes enfants

    Des parcours ont notamment été conçus spécialement pour les nouveaux nés, de 0 à 36 mois. Le premier, intitulé "Sous l’océan", propose aux bébés et aux parents de s’immerger dans les profondeurs grâce à une exploration sensorielle. Trois comptines seront mimées tandis que le public est allongé sur un tapis, des bulles flottant dans l’air. Le deuxième, appelé "Petite plume", proposé aux 18-36 mois, est un conte mêlant théâtre, chant et poésie.

    Pour les plus jeunes, entre 2 et 6 ans, de nouvelles activés vous offriront la possibilité de partir à la découverte des animaux de l’espace permanent du musée ou bien de profiter de plusieurs contes. Des ateliers ont également été pensés pour permettre aux enfants de découvrir la nouvelle exposition Amazonies ou de laisser parler ses sens grâce à une visite familiale autour de la couleur des minéraux, des émotions des samouraïs et des objets du quotidien.

    Plus d’informations et réservation sur le site du musée.

    à lire également
    Rhône : il est contrôlé par la gendarmerie, une serre de culture de cannabis découverte chez lui

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : des activités pour les tout-petits en septembre au musée des Confluences 15:28
    Rhône : il est contrôlé par la gendarmerie, une serre de culture de cannabis découverte chez lui 14:42
    À Villeurbanne, une canalisation percée prive plusieurs habitations d’eau 14:00
    gendarme
    Rhône : il commet dix vols par effraction dans un centre de traitement de déchets à Ampuis 13:13
    Métropole de Lyon : 16 700 tonnes de compost ont été produites depuis 2021 12:28
    d'heure en heure
    manifestation palestine
    Une nouvelle mobilisation contre la famine à Gaza ce samedi à Lyon 11:42
    Au sud de Lyon, une croix gammée et du matériel vandalisé retrouvés dans un collège 10:59
    En images : il s'offre un plongeon depuis le sommet de la passerelle du Palais de Justice de Lyon 10:15
    Quais du Rhône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce samedi 09:37
    Hôtel Dieu Lyon
    Météo : un samedi ensoleillé à Lyon et des températures douces avec 24 degrés 09:09
    gendarme
    Alcoolisé et sous stupéfiants, il percute les gendarmes après un refus d'obtempérer au sud de Lyon 22/08/25
    Lyon : la proposition de Pierre Olivier (LR) pour éviter des noyades sur les quais 22/08/25
    OL : pour le premier match de la saison à domicile, un hommage sera rendu à Bernard Lacombe 22/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut