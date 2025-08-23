Lyon : des activités pour les tout-petits en septembre au musée des Confluences

Dès le mois de septembre, le musée des Confluences de Lyon élargit son offre en proposant différentes activités pour les plus petits.

Au musée des Confluences de Lyon, la découverte et la culture n’ont pas d’âge. Dès le mois prochain, le musée élargit son offre pour proposer des activités aux plus jeunes, allant des bébés jusqu’aux enfants de 12 ans, afin de les "sensibiliser à la fragilité du monde qui les entoure."

Lire aussi : Exposition "Amazonies" au Musée des Confluences : "La forêt est le poumon de la vie"

Pour les bébés et les jeunes enfants

Des parcours ont notamment été conçus spécialement pour les nouveaux nés, de 0 à 36 mois. Le premier, intitulé "Sous l’océan", propose aux bébés et aux parents de s’immerger dans les profondeurs grâce à une exploration sensorielle. Trois comptines seront mimées tandis que le public est allongé sur un tapis, des bulles flottant dans l’air. Le deuxième, appelé "Petite plume", proposé aux 18-36 mois, est un conte mêlant théâtre, chant et poésie.

Pour les plus jeunes, entre 2 et 6 ans, de nouvelles activés vous offriront la possibilité de partir à la découverte des animaux de l’espace permanent du musée ou bien de profiter de plusieurs contes. Des ateliers ont également été pensés pour permettre aux enfants de découvrir la nouvelle exposition Amazonies ou de laisser parler ses sens grâce à une visite familiale autour de la couleur des minéraux, des émotions des samouraïs et des objets du quotidien.

Plus d’informations et réservation sur le site du musée.