Olympique lyonnais - Groupama Stadium
(Photo Hadrien Jame)

Pour cette 2e journée de Ligue 1, l’OL reçoit Metz ce samedi

  • par Clémence Margall

    • L’Olympique Lyonnais affronte Metz ce samedi au Groupama Stadium, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1.

    Pour cette 2e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais reçoit le FC Metz ce samedi 23 août sur la toute nouvelle pelouse du Groupama Stadium. L’occasion pour les hommes de Paulo Fonseca de confirmer leur bonne lancée après leur victoire ire face au RC Lens (0-1) la semaine dernière.

    Actuellement 4e au classement, les Lyonnais devront donc rester vigilants face à Metz, 15e du championnat, pour maintenir leur position. Coup d’envoi à 21h05.

    https://twitter.com/OL/status/1958941031405412637
