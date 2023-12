Fête des Lumières : comment se déplacer ce soir à Lyon ?

Des bras, des pieds, des têtes et des corps entièrement roses sortent de terre et se distinguent dans la pénombre du parc de la Tête d’Or. La Rose Family de Philippe Katerine en jette. (Photo : Hadrien Jame)

En transports en commun, voiture ou vélo, Lyon Capitale fait le point sur les accès à privilégier pour passer une bonne soirée à la Fête des Lumières 2023.

La nouvelle édition de la Fête des Lumières 2023 bat son plein depuis jeudi 7 décembre. Plus de 2 millions de personnes sont attendues dans la capitale des Gaules ! Trois périmètres de sécurité sont mis en place sur la Presqu'île ainsi qu'aux abords des parcs Blandan et Tête-d'Or. Voici un petit guide pratique pour savoir comment vous déplacer ce soir.

En TCL : métro jusqu'à 2h et accès PMR facilité

Le réseau de métro, tram et bus est renforcé. Comme chaque année, les accès aux stations de métro seront modifiés pour faciliter la circulation des spectateurs. Les lignes de métro circuleront jusqu'à 2 h du matin. Les lignes de tramway T1 et T3 et le funiculaire circuleront jusqu'à 1 h du matin.

Attention, dès 16 h, les bus ne circuleront plus en Presqu'île, dans le Vieux-Lyon et autour des parcs Blandan et Tête-d'Or, où vous pourrez admirer les personnages lumineux imaginés par le chanteur Philippe Katerine.

Pensez à opter pour le ticket TCL en fête qui vous permettra de vous déplacer de façon illimitée dès 16 h pour 3€50. À noter qu'un itinéraire adapté aux personnes à mobilité réduite est disponible sur l’appli TCL. Les trottoirs et passages piétons adaptés sur la Presqu'île et près du parc de la Tête d’Or y sont consultables.

À pied : certains accès à la Presqu'île fermés

La Presqu’île est ouverte aux piétons par des points d’accès particuliers

Les passerelles suivantes seront fermées :

· passerelle du Palais de Justice

· passerelle Saint Vincent

· passerelle du Collège



Dans le 1er arrondissement, la circulation des piétons sera interdite :

· rue Pizay

· rue Joseph Serlin

· rue Puits Gaillot

En voiture : circulation fermée de 18 h à minuit

La Presqu'île est fermée à la circulation de 18 h à minuit. La mesure est aussi valable pour les deux-roues, les vélos et les trotinettes. À noter que les riverains pourront néanmoins passer les points de contrôle en présentant en justificatif de domicile.

Le stationnement de tous les véhicules est interdit entre 11h et 1h, notamment rue Edouarrd Herriot, rue Chenavard, rue de Brest, rue Gasparin, rue Emile Zola, rue Childebert, rue de Tournes et rue du Président Carnot. La liste des parkings ouverts est disponible sur le site officiel de la fête des Lumières. Enfin, n'oubliez pas que 24 parcs relais sont accessibles aux abords du réseaux TCL.